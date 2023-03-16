Конфликт на Украине застал британские вооруженные силы врасплох

Daily Express: правительство Британии недостаточно серьезно относится к обороне страны

Конфликт на Украине показал, что Британия несерьезно относится к собственной обороне, пишет подполковник Кроуфорд в Daily Express. Страна располагает оружием, способным устроить Армагеддон в любой точке Земли, но при этом не сможет защитить себя от потенциального нападения.

Стюарт Кроуфорд

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону на сумму пять миллиардов фунтов стерлингов. Об этом он сообщил во время визита в США, на котором обсуждались детали соглашения по производству подводных лодок в рамках альянса AUKUS.

Это позволит довести оборонный бюджет примерно до 2,25% от национального дохода и представляет собой значительный прогресс в достижении нашей долгосрочной минимальной цели по расходам на оборону в 2,5% от ВВП. Но это намного меньше 10-11 миллиардов, на которые рассчитывал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, и для британских вооруженных сил это выглядит неутешительно. Выделенные средства стали частью обновленного Комплексного обзора, который направлен на пересмотр оборонной политики Великобритании в свете последних событий, в первую очередь, российско-украинского конфликта.

Пять миллиардов фунтов стерлингов будут выделены в течение двух лет. Три из них пойдут на поддержку следующих шагов сотрудничества в рамках AUKUS, включая то, как мы будем поставлять Королевскому австралийскому военно-морскому флоту атомные подводные лодки с неядерным вооружением стоимостью в несколько миллиардов фунтов, а также инфраструктурную поддержку для них. Еще 1,9 миллиардов пойдут на восполнение запасов вооружений, переданных Украине.

Как будут потрачены оставшиеся 100 миллионов — пока не уточняется. Это заявление сделано в дополнение к обязательствам, взятым канцлером в его осеннем бюджетном докладе, а также к 560 миллионов новых инвестиций в прошлом году и к рекордному увеличению на 20 миллиардов, объявленному в 2020 году.

Те, кто в британских вооруженных силах ожидает новых расходов на дополнительное вооружение, будут сильно разочарованы.

В особенности это вызовет недовольство в армии — они не смогут в срочном порядке увеличить количество танков, а также получить новые артиллерийские системы и даже столь необходимые ракеты противовоздушной обороны. Армия останется слишком маленькой, недофинансированной и недостаточно оснащенной.

Как аккуратно выразился Саймон Магфорд (@MugfordSimon) в твиттере, услышав подробности заявления: "Значит, мы по-прежнему можем уничтожить планету, но не способны защитить нашу страну".

Конечно, он прав. Благодаря нашим четырем подводным лодкам с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) Великобритания может устроить Армагеддон в любой точке земного шара, если возникнет такая необходимость.

Одна из ПЛАРБ всегда находится в море и полностью вооружена ракетами D5 Trident в соответствии с доктриной непрерывного сдерживания в море. Дословно это означает, что одна из наших лодок всегда скрывается где-то под водой, готовая ответить на любую ядерную атаку на Великобританию или, предположительно, на ее национальные интересы в других странах.

Это наша "ядерная гарантия" или "крайнее средство сдерживания", чтобы отпугнуть тех, кто может желать нам зла.

Доктрина не работает только в том случае, если потенциальный противник располагает информацией, где находятся наши скрытные подводные лодки, и я полагаю, нам просто нужно считать, что они ничего не знают.

Однако Великобритания остается уязвимой для нападения при помощи любых вооружений, помимо обмена ядерными ударами. Например, у нас нет надежной системы противоракетной обороны (ПРО), а это означает, что баллистические ракеты обычного запуска, которые использовались на Украине, могли бы сравнительно беспрепятственно поразить Великобританию. Однако недавно подписанный контракт на оснащение эсминцев типа 45 системами ПРО в морской среде может в какой-то мере восполнить этот пробел.

И да, фрегаты типа 26 будут обладать потрясающим противовоздушным и противоракетным потенциалом, но они все еще находятся в стадии строительства и не будут доступны в течение некоторого времени. Сейчас у Великобритании нет ни одной современной системы вооружений наземного базирования в любом количестве, способной противостоять волнам крылатых ракет и ударных беспилотников, которые, как мы могли видеть, использовали русские на Украине.

Что касается вклада в сухопутную оборону НАТО в Европе, Великобритания должна быть в состоянии развернуть на континенте "боевую" дивизию, состоящую из трех бронетанковых бригад. На деле же мы с трудом сможем развернуть одну полностью обученную и оснащенную бригаду и будем зависеть от наших союзников в плане артиллерийской и противовоздушной поддержки.

Все это говорит о том, что правительство Вестминстера недостаточно серьезно относится к обороне, несмотря на конфликт в Восточной Европе.

Ни для кого не секрет, что премьер-министр не очень интересуется вопросами обороны и мало что в них понимает.

Конфликт на Украине застал Великобританию врасплох.

Таким образом, похоже, мы оказались в ситуации, когда Великобритания имеет глобальные амбиции, но региональный бюджет. Мы едва можем отреагировать на конфликт в Европе, но все еще полны желания внести свой вклад в Индо-Тихоокеанский регион, что наглядно демонстрирует сделка в рамках альянса AUKUS.

Однако есть и хорошие новости. Правительство обязалось предоставить радиостанции BBC World Service дополнительные 20 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих двух лет для защиты всех 42 языковых служб.

Благодаря этому к нам все еще прислушивается весь мир. "Мягкая сила" по-прежнему с нами.