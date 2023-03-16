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ТАСС

Новосибирский госуниверситет и Минобороны РФ заключили соглашение о научном сотрудничестве

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Новосибирский государственный университет (НГУ)
Новосибирский государственный университет (НГУ).
Источник изображения: rdb-rt.ru

В частности, стороны будут проводить подготовку кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ) заключил соглашение с Главным управлением инновационного развития Министерства обороны РФ для установления и развития сотрудничества в научно-технической области, в частности подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом рассказал ТАСС в среду директор центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько.

"Новосибирский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве с Главным управлением инновационного развития Министерства обороны РФ. Предметом этого соглашения является установление и развитие сотрудничества в научно-технической области", - рассказал Люлько.

Он пояснил, что перед НГУ, основной задачей которого являлась подготовка кадров для фундаментальной науки и научных институтов Сибирского отделения Российской академии наук, поставлена задача усилить прикладное направление, в частности работу в интересах ОПК. Наиболее активно работа по взаимодействию с промышленными предприятиями ведется на механико-математическом факультете, факультете информационных технологий, также интерес к сотрудничеству с промышленными предприятиями проявляет экономический факультет, факультет естественных наук и Институт медицины и психологии В. Зельмана.

Кроме того, университет сотрудничает с военным инновационным технополисом "ЭРА", студенты НГУ проходят отбор и служат в научных ротах технополиса.

В рамках соглашения НГУ будет проводить экспертную оценку технологий, которые могут применяться при разработках продукции в интересах Вооруженных сил Российской Федерации, поддерживать молодежь, а также участвовать в развитии образовательных программ.

Люлько добавил, что в университете созданы структуры, непосредственно задействованные в сотрудничестве с предприятиями ОПК в научно-технической области и подготовке кадров. Это центр трансфера технологий и коммерциализации, центр по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами, центр смарт-технологий и искусственного интеллекта, центр компетенций Национальной технологической инициативы "Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами" и передовая инженерная школа "Когнитивная инженерия". 

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