Тральщик на Камчатке в ходе учений уничтожил "вражеские" мины

Тральщик "Яков Баляев" во время учений у берегов Камчатки уничтожил "вражеские" мины

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 мар - РИА Новости. Морской тральщик "Яков Баляев" во время учений у берегов Камчатки уничтожил "вражеские" мины с применением самоходного подводного аппарата, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"Экипаж морского тральщика "Яков Баляев" из состава соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на северо-востоке России применил самоходный подводный аппарат в ходе учения по проводке за тралами кораблей Тихоокеанского флота через район с минной опасностью", — сказали в пресс-службе, отметив, что учения походили в Авачинском заливе.

Для выполнения задачи использовали автоматический комплекс по поиску и обнаружению мин "Диез" и гидроакустическую станцию "Ливадия". Экипаж обезвредил все имитаторы мин, после чего выставил трал и провёл за ним группу боевых кораблей, сказали в пресс-службе ВВО.

Учения проводили в соответствии с планом боевой подготовки флота, подчеркнули в Восточном военном округе.