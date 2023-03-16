Войти
РИА Новости

Тральщик на Камчатке в ходе учений уничтожил "вражеские" мины

310
0
0
Корабль противоминной обороны "Яков Баляев"
Корабль противоминной обороны "Яков Баляев".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Тральщик "Яков Баляев" во время учений у берегов Камчатки уничтожил "вражеские" мины

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 мар - РИА Новости. Морской тральщик "Яков Баляев" во время учений у берегов Камчатки уничтожил "вражеские" мины с применением самоходного подводного аппарата, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"Экипаж морского тральщика "Яков Баляев" из состава соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на северо-востоке России применил самоходный подводный аппарат в ходе учения по проводке за тралами кораблей Тихоокеанского флота через район с минной опасностью", — сказали в пресс-службе, отметив, что учения походили в Авачинском заливе.

Для выполнения задачи использовали автоматический комплекс по поиску и обнаружению мин "Диез" и гидроакустическую станцию "Ливадия". Экипаж обезвредил все имитаторы мин, после чего выставил трал и провёл за ним группу боевых кораблей, сказали в пресс-службе ВВО.

Учения проводили в соответствии с планом боевой подготовки флота, подчеркнули в Восточном военном округе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
02.06.2022
Тихоокеанский флот России получит шесть кораблей
05.04.2021
Подрыв невидимого минного поля показали на видео
02.04.2021
Экипажи новейших корветов "Резкий" и "Ретивый" прибыли для обучения в учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге
25.07.2019
Начальник Управления боевой подготовки ВМФ Кочемазов назначен новым командиром Новороссийской военно-морской базы
28.06.2017
"Юрий Долгорукий" подтвердил надежность "Булавы"
21.03.2017
Командующий СФ рассказал о прошлом, настоящем и будущем подводных сил Северного флота
04.06.2014
В этом году Тихоокеанский флот ждет техническое обновление и пополнение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 11:33
  • 46404
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.03 11:29
  • 6
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России
  • 15.03 20:44
  • 2
ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider
  • 15.03 20:38
  • 2
США сообщили о крушении американского дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем
  • 15.03 20:27
  • 2420
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 17:47
  • 1
Британская разведка назвала «основную причину отсутствия наступательных действий» со стороны российской армии
  • 15.03 15:32
  • 13
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 15.03 11:40
  • 1
Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители
  • 15.03 11:17
  • 2
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 15.03 09:59
  • 1
Американская Amogy готовится спустить на воду первый в мире корабль на аммиачном топливе
  • 15.03 09:56
  • 2
Путин заявил о дефиците кадров при выполнении гособоронзаказа
  • 15.03 08:15
  • 1
Трамп и Десантис: конфликт на Украине – не наше дело
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа