Источник: в российские войска начали поставлять допзащиту для танков

Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО.

В российские войска начали поставлять дополнительные комплекты защиты для танков

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. В российские войска по опыту спецоперации на Украине начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты, которые существенно повышают боевую устойчивость и защищенность танков, сообщил РИА Новости информированный источник.

Защита, поставляется предприятиями оборонно-промышленного комплекса в соответствии с разработанными и испытанными схемами бронирования конкретных типов боевых машин, уточнил он.

"Это позволяет ремонтным батальонам, руководствуясь соответствующими оперативно разработанными рекомендациями, непосредственно в частях на передовой монтировать на танки дополнительную защиту от противотанковых боеприпасов, делая ее фактически всеракурсной. В результате значительно повышается боевая устойчивость, защищенность и живучесть российских машин", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что с дополнительной защитой возрастает устойчивость танка в том числе к бронебойным опереннным подкалиберным снарядам — бронестойкость в бортовой проекции теперь практически сравнивается с самой крепкой лобовой проекцией.

Необходимость дополнительной защиты обусловлена характером боевых действий в рамках спецоперации, в том числе особенностями применения танков и складывающейся тактической обстановки, наличием новых противотанковых средств, включая использование беспилотников, пояснил источник.

Как отметил собеседник, подобные дополнительные секции защиты устанавливаются как на различные модификации танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80, так и на новейшие Т-90М "Прорыв".