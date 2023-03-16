Испытания показали, что дешевые дроны способны поражать технику врага

Военнослужащий ВС РФ во время запуска беспилотников-разведчиков и дронов-камикадзе.

Испытания показали, что дешевые гоночные дроны-камикадзе способны поражать технику врага

ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Испытания на полигоне показали, что дешевые гоночные дроны-камикадзе способны поражать технику противника кумулятивными снарядами, рассказали РИА Новости в одном из подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции.

Смысл подобной практики в том, что гоночный дрон-камикадзе способен оперативно доставить взрывчатку к дорогостоящей технике противника на линии фронта, не задействуя более дорогого вооружения. В распоряжении РИА Новости есть видео применения такого дрона на полигоне. Стоимость представленной на видео модели – всего 14 тысяч рублей, рассказали бойцы подразделения.

Использование простых и дешевых дронов-камикадзе становится регулярной практикой по обе стороны конфликта в зоне СВО ввиду низкой стоимости, простоты использования и возможности накрытия цели под нужным углом.