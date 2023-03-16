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ТАСС

Эр-Рияд сообщил о поддержании усилий, направленных на урегулирование украинского кризиса

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Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Hassan Ammar

Саудовское правительство приветствует инициативы других стран, которые способствуют преодолению глобальных последствий конфликта на Украине, сообщил министр информации Саудовской Аравии Сальман бен...

ДУБАЙ, 15 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия поддерживает любые усилия международного сообщества, которые направлены на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Об этом во вторник заявил министр информации Саудовской Аравии Сальман бен Юсуф ад-Даусари, комментируя итоги заседания правительства.

"Кабинет министров подтвердил позицию королевства, которая заключается в поддержке любых международных усилий, направленных на поиск политического решения российско-украинского кризиса и содействие диалогу между сторонами конфликта", - приводит слова министра Саудовское агентство печати. Как отметил ад-Даусари, саудовское правительство приветствует инициативы других стран, которые способствуют преодолению глобальных последствий украинского кризиса.

26 февраля министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд совершил первый визит на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами. На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что "королевство заинтересовано в поддержке любых инициатив, которые будут способствовать снижению напряженности и достижению мира". Глава МИД королевства также объявил о решении выделить Украине $410 млн в качестве гуманитарной помощи.

9 марта он посетил Москву и провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, по итогам которых заявил, что Саудовская Аравия готова приложить все усилия для урегулирования конфликта на Украине. Выступая на пресс-конференции, глава МИД королевства в очередной раз подчеркнул, что операция по обмену пленными между Россией и Украиной в прошлом году проходила при личном участии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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