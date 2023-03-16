В чем особенности поставляемых из Словакии на Украину БТР ОТ-90

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Словакия продолжает отказывать военную помощь вооруженным формированиям киевского режима. В социальных сетях появилась фотография, сделанная в районе населенного пункта Михаляны. На железнодорожных путях был замечен эшелон, перевозящий гусеничную бронированную технику.

Об этом сообщает проект "РГ: русское оружие".

В том числе BVP-1 - выпускавшиеся во времена существования ЧССР клоны советских БМП-1, созданные на их базе командно-штабные машины VP-90, санитарно-эвакуационные AMB-S, а также бронетранспортеры ОТ-90.

Последние являются переделкой BVP-1, осуществленной в начале 90-х годов. Такие работы проводились после принятия Договора об обычных силах в Европе, который вводил определенные ограничения на типы боевой техники, в том числе на БМП. Всего было "модернизировано" более шести сотен экземпляров, которые разделили при создании армий двух новых государств.

Прежде всего, на них заменили одноместную башню, вооруженную гладкоствольной 73-мм пушкой 2А28 "Гром", 7,62-мм пулеметом ПКТ, имевшую пусковую установку противотанковых управляемых ракет 9М14М "Малютка", на другое боевое отделение. В качестве него использовались снятые со списываемых колесных ОТ-64С башни с 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ.

В результате масса с 13250 кг снизилась до 12400 кг. Все остальные характеристики остались такими же, как у BVP-1, разве только до 750 км возрос запас хода по топливу.

AMB-S отличаются тем, что не имеют какого-либо вооружения, а вместо десантного отделения у них - отсек для перевозки раненых. Вес - 13 600 кг. Экипаж - два человека.

Эти машины хорошо известны тем, кто следил за недавними событиями в Сирии. Тогда на них часто закрашивали медицинские опознавательные знаки и использовали для транспортировки военного имущества или личного состава.