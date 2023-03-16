Конфликт на Украине помешал НАТО скрыть глубокий раскол в своих рядах

TNI: конфликт на Украине поставил Европу в ещё большую зависимость от НАТО

Конфликт на Украине обнажил линии раскола в НАТО из-за политики в отношении России, пишет The National Interest. Восточные европейцы требуют от своих соседей более активных действий, в то время как западные европейцы потребности в этом не видят.

Кристофер Маккаллион (Christopher McCallion)

Вначале казалось, что российская военная операция на Украине оживила союзников США по НАТО и заставила их энергичнее заниматься обороной Европы. Но в последнее время некоторые аналитики отмечают, что этот конфликт на самом деле произвел прямо противоположный эффект, и сейчас континент еще больше зависит от Вашингтона. В этом нет ничего удивительного, поскольку зависимость Европы неизбежно усиливается прямо пропорционально обязательствам США в сфере безопасности.

Хотя президент Франции Эммануэль Макрон в последние годы выступает за стратегическую автономию, а канцлер Германии Олаф Шольц объявил Zeitenwende, или исторический поворотный момент в военной политике в ответ на российское наступление, обе страны в ходе этого конфликта действуют весьма осторожно. Германия с большой неохотой отправила на Украину танки "Леопард 2", последовав за аналогичным решением США и Британии. А Макрон настаивает, что в процессе послевоенного урегулирования необходимо будет признать интересы безопасности России.

Это вызывает все большее недовольство у восточноевропейских союзников, таких как Польша и прибалтийские государства, которые из-за своих жестких позиций в отношении России разошлись во взглядах с западными партнерами, считая, что те действуют нерешительно и неуверенно. Теперь эти страны с еще большим энтузиазмом заговорили о необходимости сохранения американского присутствия в Европе.

Но сдержанное отношение Парижа и Берлина к Москве вызвано отнюдь не бесхребетностью или расчетливостью. Из-за разницы в географическом положении, силе и истории у западных и восточных европейцев очень разные представления о России и об угрозах с ее стороны.

В обычной обстановке это стало бы свидетельством того, что две половины Европы не являются естественными союзниками. Исторически Восточная Европа часто страдала от того, что волею судьбы ей пришлось стать буферной зоной между Западной Европой и Россией. По вполне понятным причинам восточные европейцы не хотят возвращаться к этой роли.

Такая фундаментальная асимметрия появилась в альянсе с расширением НАТО в 90-е годы и позже, когда в ее состав вошли восточноевропейские государства. Эти линии раскола были незаметны из-за лидерства США, но они лишают западных европейцев стимулов "наращивать усилия" так, как этого требует (официально) Вашингтон.

Западные комментаторы машинально обвиняют Францию и Германию в недостаточно активной поддержке Украины, что подрывает их авторитет в глазах Восточной Европы и заставляет восточных европейцев все больше полагаться на Вашингтон, который непременно поможет им обеспечить свою безопасность. Согласно такой точке зрения, Западная Европа просто обязана перейти на военное положение и возглавить крестовый поход против России.

Но есть пара причин, по которым к таким утверждениям следует относиться скептически. Во-первых, из-за слабых успехов российской армии реакция Франции и Германии кажется вполне соразмерной. Москве уже несколько месяцев не удается захватить маленький районный центр Артемовск, а уж маршем на Варшаву она в ближайшее время точно не пойдет. Более того, восточным европейцам наверняка хочется, чтобы российские поля засевались исключительно солью и превращались в пустыню; а вот Франция и Германия понимают, что Россия всегда будет силой в своем регионе и что мирное сосуществование требует разумных встречных компромиссов.

Во-вторых, США не следует рассчитывать на то, что Европа последует их примеру и примет запредельные меры для сохранения убедительности расширенного сдерживания в случае перехода к стратегической автономии и к прямому сдерживанию России. Восточным европейцам тоже не стоит на это рассчитывать.

И наконец, если прислушаться к американским официальным лицам и аналитикам, жалующимся на зависимость Европы в сфере безопасности, возникает стойкое впечатление, что эти люди хотят скорейшего ухода Америки с этого континента. Но на самом деле, все как раз наоборот. Те же самые жалобщики очень хотят, чтобы Америка навсегда сохранила свои обязательства перед НАТО.

Согласно широко распространенным аргументам в пользу "более справедливого распределения бремени" между союзниками, США должны призывать наиболее дееспособных из них делать больше для укрепления собственной обороны. Как этого добиться? Нам надо удвоить свои собственные усилия и буквально вывернуться наизнанку, доказывая им, что мы верны своим обязательствам, утверждают эти критики. Они не объясняют, в чем логика таких действий, но ее противоречивость самоочевидна. Чем больше будем делать мы, тем меньше будут делать наши союзники, так как мы лишим их стимулов.

Есть и другая точка зрения на эту проблему. Согласно ей, оптимальный способ убедить богатые и дееспособные страны Западной Европы взять на себя больше ответственности в европейском альянсе состоит в том, чтобы медленно, но открыто и настойчиво сокращать наш вклад в безопасность континента. Это уже будет не "более справедливое распределение бремени", а "перекладывание бремени".

Если истинная цель – это европейская безопасность, мы должны сделать ставку на то, что самые дееспособные страны типа Франции и Германии будут действовать как любое другое государство, не имеющее гаранта. А именно, что они будут самостоятельно создавать силы и средства, которые посчитают необходимыми для обеспечения своей безопасности от угроз, и сами станут управлять своими альянсами. Польша и прибалтийские страны отдают предпочтение американским гарантиям, но им вряд ли будут сниться кошмары по ночам, если они получат гарантии безопасности от своих сильных и вооруженных ядерным оружием западных соседей.

Но если говорить откровенно, стойкие сторонники сохранения трансатлантического альянса наверняка понимают, какое противоречие таится в призывах к "более справедливому распределению бремени". Никто из американского внешнеполитического истэблишмента не хочет уступать Европе место во главе натовского стола, благодаря которому континент остается в сфере американского влияния. И говоря словами историка Ричарда Саквы (Richard Sakwa), какое-то время существование НАТО будет "обосновываться необходимостью противостоять угрозам безопасности, которые возникли из-за расширения альянса".