У Китая есть шанс "подвинуть" США на Украине и подтвердить свою мощь

Advance: Китай активно включился в решение международных проблем, в том числе и на Украине

В последнее время Пекин делает грандиозные шаги в области внешней политики, пишет Advance. Если бы ему удалось остановить крупнейший вооруженный конфликт в Европе, то это подтвердило бы международную мощь Китая. Но такое посредничество повлечет "серьезные последствия" для Вашингтона.

Антун Роша

В последние несколько недель мы наблюдали за стремительным развитием китайской внешней политики. На протяжении многих лет дипломатия Китая "дремала", но теперь китайские дипломаты активно включились в решение острых международных вопросов, что вызвано, несомненно, растущим давлением США на Пекин.

Поворотным моментом стал китайский план окончания войны на Украине. Общий план из 12 пунктов подвергся жестокой критике со стороны США. Но, что особенно интересно, Киев отреагировал куда лучше, можно даже сказать, позитивнее, и украинский президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на скорейшую встречу с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Это уже само по себе важно: Владимир Зеленский, который в огромной мере зависит от американской помощи, говорит о встрече с Си Цзиньпином в момент, когда Вашингтон работает над скорейшей "демонизацией" и Китая, и китайского президента. (Кстати, недавно начался его третий мандат, что для коммунистического Китая беспрецедентно.)

Вскоре китайская внешняя политика вновь удивила. Новый министр иностранных дел Китая очень резко, но не безосновательно отозвался об администрации Джо Байдена и американской дипломатии, которая все сильнее давит на Китай.

И вот недавно в этой цепи появилось еще одно звено. Пришли новости о том, что китайский президент Си Цзиньпин может посетить с визитом Москву, и не исключено, что это произойдет уже через неделю. Разумеется, это лучшая новость для Владимира Путина с начала вооруженного конфликта. Но уже сейчас можно сказать, что Запад преподнесет эту встречу, которая, без сомнений, готовится как коварное российско-китайское сотрудничество, нечто вроде "заговора против Запада". Хотя, скорее всего, это неправда, и это понимаешь, перечитав еще раз все пункты китайского мирного плана для вооруженного конфликта на Украине. После его прочтения сразу становится понятно, что Китай не хочет и не добивается чьей-то полной победы или полного поражения. Китай хочет, чтобы вооруженный конфликт закончился, и нет оснований сомневаться в его позиции, поскольку этот конфликт не соответствует китайским интересам. Дело в том, что он очень мешает масштабному проекту Си Цзиньпина "Новый шелковый путь". Кроме того, из-за него в Европе растет давление на Китай. Многие вообще рассматривают происходящие события как большое столкновение между Востоком и Западом.

Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве, безусловно, станет очень важным событием. Конечно, интересно будет узнать, пожелает ли после этого китайский президент встретиться еще и с Владимиром Зеленским? Может ли поездка продолжится путешествием в Киев? Несомненно, это стало бы "внешнеполитическим зрелищем", и Си Цзиньпина не так уж трудно представить в роли главного миротворца.

Если бы китайский президент появился, как deus exmachina (с лат. "бог из машины"), и остановил бы крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, то тем самым, безусловно, подтвердил бы международную мощь Китая.

Но возможно ли нечто подобное вообще? До недавнего времени подобное казалось практически невероятном, однако в последнее время Китай делает буквально грандиозные шаги в области внешней политики.

Несколько дней назад произошло нечто по-настоящему сенсационное, хотя это событие осталось без пристального внимания СМИ. Вскоре я объясню почему. Было объявлено, что представители двух заклятых соперников Персидского залива, Ирана и Саудовской Аравии, уже какое-то время ведут тайные переговоры в Пекине. Вскоре пришла информация о том, что при китайском посредничестве десятого марта 2023 года Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений!

Китай выступает в роли мудрого примирителя, который внушает даже самым заклятым соперникам, а бóльших, чем Саудовская Аравия и Иран найти трудно, что лучше сотрудничать вместо того, чтобы конфликтовать. А сам Китай готов предложить широкое экономическое сотрудничество всем желающим!

Восстановление дипломатических отношений между ведущими суннитской и шиитской мусульманскими державами, вероятно, только начало. Быть может, Китай готовится положить конец и конфликту в Йемене? Ведь это во многом опосредованная война, и ее уже много лет через посредников ведут Саудовская Аравия и Иран. Конечно, Саудовская Аравия более активна, чем Иран, поскольку суннитское королевство напало на Йемен и йеменских хуситских повстанцев. Иран, в свою очередь, и это совсем не секрет, поддерживает шиитских бойцов оружием и другими средствами, но напрямую не вмешивается.

Шокировал ли договор между Ираном и Саудовской Аравией в Пекине Вашингтон? Ведь речь идет о Ближнем Востоке, территории, где до недавнего времени США пользовались абсолютным влиянием. Представитель Белого дома Джон Кирби говорит, что шоком договор не стал, и утверждает, что хотя переговоры в Пекине проходили в обстановке секретности, саудовское руководство своевременно оповестило о них США.

Кроме того, по словам Джона Кирби, "на самом деле за стол переговоров Иран сел из-за эффективной обороны Саудовской Аравии от Ирана и его союзников". Иными словами, США хотят преуменьшить важность той роли, которую сыграл Китай во всем этом процессе, хотя его значение очевидно, а вполне возможно, без Китая договора не было бы вовсе.

Бывший американский чиновник Джеффри Фельтман, сегодня сотрудник аналитического центра "Брукингс инститьюшн", считает иначе: "Важный аспект этого договора не в том, что два государства восстановили дипломатические отношения по прошествии шести лет, а в том, что это произошло при посредничестве Китая. Этот факт можно оценить, пожалуй, как плевок в лицо администрации Джо Байдена и как доказательство того, что китайская держава переживает подъем", —заявил Джеффри Фельтман.

Как сказал Дэниел Рассел, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана в администрации Барака Обамы, включение Китая в посредничество при заключении договора может повлечь "серьезные последствия" для Вашингтона.

Рассел отметил, насколько необычно, что Китай предлагает себя в качестве помощника при достижении дипломатических договоренностей в споре, стороной которого он не являлся. "Вопрос в том, последует ли за этим еще что-то? Может ли это стать предтечей китайского посредничества в урегулировании конфликта между Россией и Украиной на фоне визита Си Цзиньпина в Москву?" — задается вопросом Дэниел Рассел.

Именно об этом и идет речь. Подобный китайский шаг может стать увертюрой к чему-то еще большему. Чем все закончится? Сказать трудно. После положительной реакции Владимира Зеленского на китайский мирный план стало понятно, что ситуация больше не черно-белая, и что Вашингтон не может всецело управлять Украиной. Это открывает массу новых возможностей.

Комментарии читателей:

davor55

Если Пентагон может предложить денег для государственного управления Украиной при условии, что украинцы продолжат военные действия и войдут (насильно) в НАТО и Европейский Союз, то, возможно, Пекин может предложить больше долларов и юаней, чтобы этот конфликт остановить. Хотя именно поэтому бюджет Пентагона огромен, так как американцы знают, что ни один конфликт они не выиграли борьбой. Им всегда помогали деньги и грабеж.

GivenTo

США живут в прошлом, как будто продолжается их золотой послевоенный период, и судорожно пытаются сохранить гегемонию, хотя их время уходит… Все американские попытки остановить Китай с помощь коронавируса, Тайваня, "Хуайвея" и так далее безумны и только губят этот мир, оглушая отчаянным воплем упавшего гегемона… Сегодня США — символ войны и насилия, чрезмерной жестокой силы, репрессий и санкций, биологических и прокси-войн, дестабилизации и организованного грабежа… У таких людей, как Джон Болтон и Дональд Трамп, возможно, есть для Китая какой-нибудь вирус похуже, а возможно, они рассматривают нападение на Северную Корею и Тайвань.

moreplovac_bgd

Слишком большая разница. Саудовцы и иранцы самостоятельны, и им не приходится спрашивать чужого мнения…