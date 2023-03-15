Коллективный Запад: никаких разговоров с Россией, только война!.

«Цель внешней политики Литвы заключается в работе, по итогам которой Кремлю придётся признать поражение», – заявил на прошлой неделе глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис. Данное заявление было сделано им во время дискуссии в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS, Вашингтон). Литовский министр категорически отверг предложения о мирных переговорах (можно подумать, их кто-то ему предлагал) и озвучил своё мнение, заключающееся в том, что он не видит никаких опасных следствий из того факта, что «ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности потерпит поражение в войне с гораздо меньшим соседним государством».

Очевидно, что это всего лишь очередная демонстрация преданности «правильных европейцев» своему заокеанскому хозяину в исполнении одного из самых ярких представителей «прибалтийских шакалов». Именно в этих целях во всеуслышание была озвучена главная установка лидера коллективного Запада. «Россия начала рушить европейскую архитектуру безопасности, поэтому должна проиграть, а Украина должна победить. Из этой победы родится мир, которого желают все», – захлёбываясь пафосом, провозгласил Ландсбергис, правнук нацистского пособника Витаутаса Ландсбергиса-Жямкальниса (в 1941 году стал министром коммунального хозяйства в правительстве Амброзявичюса-Бразайтиса, которое сотрудничало с гитлеровцами и непосредственно участвовало в создании концентрационных лагерей по всей Литве). Разумеется, что тот, кто «начал рушить» и структура «мира, которого желают все», были заранее определены в городе, в котором и прозвучало заявление прибалтийского чиновника.

К сожалению, приходится констатировать, что, начиная с момента прекращения существования СССР, когда на одну сверхдержаву стало меньше, и до сегодняшнего дня, продолжает иметь место та модель мироустройства, которая базируется на праве силы, а не на силе права. Что бы ни заявляли статисты из ООН, какие бы резолюции они не принимали, принцип неделимости безопасности, который был заложен в самом фундаменте системы международных отношений и являвшийся основой Хельсинского акта 1975-го года о нерушимости границ, установленных победителями во Второй мировой войне, давно перестал работать.

Развал СССР сделал Америку сильнейшей державой мира в плане экономики, дипломатии, военной силы и геополитики. Для американского истеблишмента однополярный мир стал не только необходимым условием для жизни, но и сформировал у него убежденность в исключительности США, веру в то, что они могут устанавливать собственные правила для всего мира, диктовать их другим странам и менять их, когда захочется. Теперь наличие в мире еще какого-то государства (или государств) с военным и экономическим потенциалами, сопоставимыми с возможностями «коллективного Запада», а тем более их превосходящими, англосаксами расценивается как угроза собственному существованию.

В своё время, после Мюнхенской речи президента России Владимира Путина на конференции по безопасности в феврале 2007 года, англосаксы насторожились, но серьёзно к появлению новых политических тенденций не отнеслись, хотя некоторые меры и приняли. Грузино-югоосетинский конфликт 2008 года, государственный переворот на Украине в 2014 году, попытка подобного переворота в Беларуси в августе 2020 года, волна протестных акций «сторонников» Навального в 2021 году в России – это всё реагирование «мирового лидера» на проявление политической самостоятельности «некогда побеждённого» противника в холодной войне.

Тем не менее, остановить закат однополярного мира и утрату роли гегемона США уже не могли – продолжающийся подъём России, быстрое развитие Китая и других государств, возвращение соперничества великих держав стали устойчивым процессом, неумолимо набирающим обороты. И всё равно, в сознании англосаксонских элит сформировалось лишь представление о вызове, а не об угрозе существованию западного мира и сохранению контроля США над созданным ими военно-политическим и финансово-экономическим порядком. Иначе бы к предложениям России о гарантиях безопасности, которые она в декабре 2021 года направила руководству США и НАТО, отнеслись бы серьёзнее.

Напомним, что в числе основных пунктов тех российских предложений значились «отказ альянса от расширения на восток, включения в свой состав бывших республик СССР, ведения военной деятельности на территории Украины и размещения военных сил блока на территории стран, не входивших в альянс в 1997 году». С 10 по 13 января 2022 года в Европе состоялись три раунда переговоров США и России, Совета Россия — НАТО, России и ОБСЕ. Они завершились без конкретных результатов, и Москва запросила письменные ответы на свои предложения. Комментируя полученные от США и НАТО ответы, президент России Владимир Путин в разговоре с французским президентом Эмманюэлем Макроном заявил, что в Вашингтоне и Брюсселе не учли принципиальные озабоченности Москвы: о недопустимости расширения Североатлантического альянса на восток, отказе от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврате блока на позиции 1997 года.

Кроме того, Путин подчеркнул, что страны Запада проигнорировали ключевой вопрос о том, как США и их союзники будут следовать принципу неделимости безопасности, который зафиксирован в документах ОБСЕ и Совета Россия — НАТО. Он предусматривает, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, оценивая в то время полученные документы, с сожалением прокомментировал реакцию НАТО: «От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссией, его особым предназначением, что мне просто было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал». На самом деле, ответ от НАТО следовало бы назвать по-простому – наглый и оскорбительный. Достаточно сказать, что последние четыре пункта ответов начинаются со слов: «НАТО требует от России…», «Россия должна…», «Россия должна…», «В НАТО сочли необходимым…».

Естественно, что после этого Россия «посмела» начать специальную военную операцию на Украине, а Беларусь прикрыла тылы российской группировки войск, разместив свои батальонные тактические группы вдоль северо-западных, западных и южных границ. На введение беспрецедентных санкций Россия и Беларусь ответили оперативными мерами по углублению интеграции в политической, военной, экономической и финансовой сферах.

Только после года проведения специальной военной операции «коллективный Запад» оценил всю серьёзность российских намерений, как, впрочем, и ущерб для своих экономик от собственных же санкций. Прочувствовали все. Все, кроме США, которым наплевать на экономики европейских стран-сателлитов, как и на американский электорат.

Кстати, на это указывал папа римский Франциск в интервью, опубликованном 10 марта в газете La Repubblica. Рассуждая об украинском конфликте, он заявил: «Это в имперском духе — отодвигать на второй план нации». Папа римский считает, что в украинском конфликте замешаны «имперские интересы» разных стран, а не только России. «За немногим более чем 100 лет произошли три мировые войны: 1914−1918 годов, 1939−1945 годов, и нынешняя тоже мировая. Она начиналась по кусочкам, но все крупные державы вовлечены. Полем боя стала Украина, там сражаются все», — сказал Франциск, осудив производство и торговлю оружием. «Там замешаны имперские интересы, не только российские, но и других империй», – подчеркнул папа римский.

Нельзя отказать в здравомыслии главе католической церкви. Всё точно подмечено, остаётся добавить, что все три войны начаты с подачи англосаксов. Причины и цели – одни и те же и указаны выше.

К слову сказать, по мнению профессора Гарвардского университета Уолта Смита, ещё в 1991 году администрация Джорджа Буша-старшего подготовила руководящий документ по обороне. В нём предписываются активные усилия по предотвращению возникновения равнозначных конкурентов США в любой точке мира. Различные документы о стратегии национальной безопасности, опубликованные республиканцами и демократами в последующие годы, ставили во главу угла необходимость сохранения первенства США, даже когда там признавалась растущая конкуренция других крупных держав. Именно этим Уолт Смит объясняет бескомпромиссное стремление Вашингтона утвердить «лидерство США» и «нанести России военное поражение, которое должно ослабить Москву до такой степени, чтобы она не мешалась под ногами в противостоянии с Китаем».

То есть, очевидно, что ни о каком конструктивном диалоге с Россией и её союзниками Соединённые Штаты даже не задумываются. Только возвращение к «старой» модели мира, то есть, к поражению всех конкурентов, т.к. они представляют угрозу «демократическому миру».

Это подтверждают совсем недавние действия американского президента Байдена, который на прошлой неделе в послании Конгрессу подчеркнул, что предлагаемый им военный бюджет (842 миллиарда долларов) нацелен на «развитие более глубоких партнëрских отношений с союзниками США и сохранение военного преимущества над Китаем». В бюджете «предусматриваются важные инвестиции, чтобы превзойти Китай в глобальной конкуренции и продолжить поддержку Украины перед лицом неспровоцированной российской агрессии».

Кроме того, на фоне беспорядков в Грузии, Еврокомиссия намерена профинансировать «усиление потенциала гражданского общества в стране». На эти цели выделен грант в размере 9 миллионов 200 тысяч евро. Как считает премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, на Украине ожидается еще большая эскалация военных действий, и многие внешние силы заинтересованы в открытии на территории Грузии «второго фронта» против России. Он также обратил внимание и на то, что «президент Украины Владимир Зеленский во время боевых действий находит время обращаться к участникам беспорядков в другом государстве».

Из этого следует, что США будет воевать с Россией до последнего украинца, потом – до последнего грузина, затем – до последнего молдаванина, поляка, литовца и так далее. История подсказывает, что пока англосаксы сами не понесут существенных потерь в военной, политической, экономической и других сферах, к конструктивному диалогу они готовы не будут. Поэтому прогноз на будущее пока неутешительный…

Владимир Вуячич