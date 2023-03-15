ВВС США опубликовали новые снимки ядерного бомбардировщика B-21 Raider

B-21 Raider

После первой «осторожной» презентации нового стратегического бомбардировщика В-21 Raider в конце 2022 года командование ВВС США опубликовало два новых снимка, позволяющих получить о нем более полное представление. Напомним, В-21 к 2050 году должен полностью заменить устаревшие стратегические бомбардировщики В-52, В-1 и В-2.

Одно из главных достоинств новичка — «беспрецедентный радиус действия», что дает возможность командованию ВВС полностью отказаться от баз за пределами США. Помимо уничтожения стратегических объектов на территории противника, В-21 будет заниматься разведкой, радиоэлектронной борьбой, обеспечивать связь и выполнять ряд других функций. Обладая высокой степенью автономности и работая в связке с ИИ, Raider может быть использован в качестве беспилотника — в том числе, для управления группировкой дронов.

B-21 Raider

Судя по новым изображениям, В-21 многое унаследовал от своего «предка» — В-2 Spirit. От него он отличается более эффективным и прочным стелс-покрытием серовато-белого цвета. Фото дает некоторое представление о его структуре. Очевидно, что речь идет о композитном материале, напоминающем ткань, уложенную слоями в виде лент. Особая конфигурация укладки должна обеспечить лучшее рассеивание радиолокационных сигналов. Покрытие также охватывает входные отверстия воздухозаборников. Значительно улучшилась аэродинамика за счет более плавного перехода гондол шасси в корпус и обтекаемых воздухозаборников. Двигатели расположены на значительном удалении от них, что должно значительно уменьшить тепловую сигнатуру. Хвост и выхлопные отверстия у В-21 на снимке практически не видны. По всей видимости, они также более плавно интегрированы в планер (самолет построен по схеме «летающее крыло»). Не совсем понятно, для чего предназначены плоские панели позади крыльев. Не исключено, что это антенны спутниковой связи. Всего Пентагон собирается закупить сотню В-21. Первый Raider поступит на вооружение уже через четыре года.

Александр Агеев