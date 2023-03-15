Ядерные амбиции Южной Кореи связаны с российской спецоперацией

Мэр Сеула О Се Хун, которого прочат в президенты Республики Корея (Южная Корея) в 2027 году, заявил, что Южная Корея должна создать ядерное оружие. Для «сдерживания Северной Кореи», конечно же. Это пока только высказывание политика второго уровня, не входящего в круг высших руководителей страны. Но оно знаковое и имеет прямое отношение к российской спецоперации на Украине.

Сначала приведем выжимку из заявления О Се Хуна агентству Reuters: "Северная Корея преуспела в миниатюризации и облегчении тактического ядерного оружия, у нее имеются по меньшей мере десятки боеголовок. Мы подошли к тому моменту, когда трудно убедить людей логикой, что нам следует воздержаться от разработки ядерного оружия".

С одной стороны, все верно. КНДР демонстрирует и новые системы ракетного оружия, и, предположительно, имеет все меньшие по габаритам и массе ядерные заряды. Это дает КНДР возможность строить более малогабаритные средства доставки ядерных боеприпасов. Например, крылатые ракеты, аналогичные американским "Томагавкам" и российским "Калибрам", а в перспективе, возможно, и артиллерийские снаряды.

Если предположить, что южнокорейцы рассматривают возможную агрессию Севера как реальную, то им действительно есть о чем задуматься. Но, как говорится, дьявол в деталях.

Дело не только в КНДР

Во-первых, США взяли на себя обязательства защищать Южную Корею, в том числе с применением ядерного оружия, если необходимо. В ряде американских политических исследований прямо указывается, что США должны угрожать КНДР применением против нее ядерного оружия в случае, если КНДР применит против Южной Кореи свое.

Более того, министр обороны США Ллойд Остин 31 января еще раз подтвердил на совместной конференции с министром национальной обороны Южной Кореи, что если для защиты страны от нападения КНДР нужно будет применить ядерное оружие, то США его применят. Таким образом, безопасность Южной Кореи выглядит обеспеченной.

Во-вторых, есть еще один нюанс. Южная Корея активно развивает свою программу создания подлодок, вооруженных баллистическими ракетами. Причем развивает, имея возможность атаковать любую цель на территории Северной Кореи с земли. Кроме того, у Южной Кореи вскоре будет возможность массово вооружить свои корабли крылатыми ракетами и теоретически оснастить их и ядерными зарядами тоже.

Если представить абсолютно апокалиптический (и малореальный) для Южной Кореи сценарий массированного ядерного нападения с Севера, которое приведет к полному уничтожению всего несуществующего сейчас ядерного арсенала Южной Кореи, то ответный удар с моря по КНДР вполне можно нанести крылатыми ракетами. А средств для уничтожения вышедших в море кораблей южнокорейских ВМС у КНДР нет и не будет.

Но южнокорейцы активно работают над баллистическими ракетами с подводным стартом. При оснащении их ядерными зарядами такие ракеты станут очень похожими на средства сдерживания, вот только для одного лишь сдерживания КНДР они не нужны вообще.

Встает вопрос – а каковы реально планы тех кругов в Южной Корее, которые добиваются обретения этой страной ядерного статуса? И почему об этом заговорили в полный голос именно сейчас? Ведь ядерной угрозе с Севера уже много лет, но раньше южнокорейцы потихоньку работали над своим атомом, так, чтобы не привлекать внимания. Рискнем сделать два предположения.

Южнокорейская бомба и война на Украине

Ни в коем случае не стоит отрицать, что ядерный арсенал КНДР – это главная проблема для южан и главный стимул для возможной будущей южнокорейской ядерной программы. Однако, судя по всему, не единственный.

Попытки Южной Кореи обзавестись баллистическими ракетами на подводных лодках явно выглядят не как средство сдерживания против Северной Кореи, а как средство сдерживания вообще. Возможность оснащения этих ракет ядерной боевой частью по итогам возможной южнокорейской ядерной программы будет бесспорной. Более того, для воспитанных в рамках американских военно-морских традиций южнокорейцев такие ракеты однозначно должны видеться и как средство первого внезапного удара. И, собственно говоря, они им фактически и являются.

Возникает ощущение, что некоторые представители южнокорейских элит не просто хотят защититься от КНДР (что, конечно, тоже имеет место), а в принципе хотят поднять статус своей страны в мире. Южная Корея – экономический и промышленный гигант, у нее хоть и небольшой, но очень современный океанский флот. Страна активно завоевывает мировой рынок оружия, имеет серьезный прогресс в боевой авиации, почти является монополистом в области производства чипов памяти для компьютерной техники, что делает ее место в международном разделении труда очень важным, у нее большой потенциал в ракетостроении. Так почему бы тогда не поставить себя на несколько ступенек выше, чем просто одна из "мировых фабрик"?

Да, как опасаются многие южнокорейцы, получение страной ядерного оружия может подвергнуть ее международному давлению. Но выгоды от нового статуса страны перевешивают этот риск.

И вот здесь можно сделать второе предположение на тему того, почему эти ядерные амбиции озвучены именно сейчас. И озвучены хоть и не кем-то из политического руководства страной, но не последним человеком в ней, и возможным президентом. Ведь, стоит повторить, в ядерной угрозе со стороны КНДР нет ничего нового. Все дело в США.

Российская операция на Украине показала, что американцы при всей своей мощи уже не контролируют ход событий полностью. Так, например, США ничего не смогли сделать с теми странами, которые не присоединились в полном объеме к антироссийским санкциям. И даже Украине они только поставляют оружие и разведывательные данные, но не участвуют в войне напрямую, всячески стараясь избежать прямого столкновения с Россией.

На этом фоне для массы стран в мире становится очевидным простой и для некоторых страшный факт. Неважно, что США по-прежнему самая сильная страна в мире. Гарантировать безопасность своих вассалов эта страна больше не может. Теперь каждый сам за себя.

И не зря О Се Хун заявлял, что конфликт на Украине укрепил его во мнении о необходимости сделать Южную Корею ядерным государством. В глазах значительной части местной элиты теперь им придется выживать самим в мире, где каждый выживает сам. Ядерное оружие – важное подспорье в такой ситуации.

А еще его наличие дает свободу принятия внешнеполитических решений. В том числе таких, для которых могут понадобиться самые большие в мире южнокорейские эсминцы со 128 ракетами каждый.

Безусловно, главным предназначением южнокорейского ядерного арсенала, если он когда-то появится, будет сдерживание северного соседа. Но лишь немногим менее важным будет второе его предназначение – сделать Южную Корею способной выживать и преуспевать самостоятельно в мире, которым больше не правят США.

В многополярном мире.

Александр Тимохин