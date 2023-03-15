Стратегические бомбардировщики ВВС США провели новые полеты над Европой

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress при поддержке британских истребителей совершили полеты над Европой, сообщило командование ВВС США в Европе.

"В ходе нынешней миссии бомбардировочной оперативной группы (истребители) Typhoon Королевских ВВС сопровождали B-52 над Европой", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что "такие рутинные миссии позволяют союзникам по НАТО укреплять отношения, расширять свои возможности по снижению угроз и обеспечению безопасности в регионе".

По сообщению Командования ВВС США в Европе, в минувший четверг два американских стратегических бомбардировщика B-52 выполнили полеты над Балканами.

Бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, осуществили полеты над территорией Болгарии и юго-восточной частью Румынии вблизи границ Украины к югу от Одесской области.

"Миссии оперативных бомбардировочных групп - это рутинные операции, которые проводятся по всему миру в целях демонстрации приверженности США коллективной обороне, а также интеграции с союзниками и партнерами", - подчеркнули ранее в командовании.

6 марта пара американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress совершила полеты над Северной Европой. "Два B-52 Stratofortress, размещенных на авиабазе Морон (Испания), выполнили дальнюю миссию целевой стратегической бомбардировочной группы на европейском театре 6 марта", - говорилось в сообщении американских военных.

По данным командования, бомбардировщики в ходе 12-часовой миссии провели полеты, в частности, над Данией, Польшей и Балтикой.

24 февраля группа из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress прибыла на авиабазу Морон в Испании. Бомбардировщики из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот, штат Северная Дакота, переброшены в Европу "для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", говорилось в сообщении командования.

По данным американских военных, перед прибытием в Испанию два B-52 после трансатлантического перелета совершили пролет над Эстонией в рамках мероприятий, посвященных дню ее независимости. Пролет на малой высоте состоялся над площадью Свободы в Таллине во время парада в честь государственного праздника.