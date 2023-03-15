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ТАСС

Кабмин Словакии может скоро принять решение о направлении МиГ-29 на Украину

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МиГ-29 ВВС Словакии
МиГ-29 ВВС Словакии.
Источник изображения: topwar.ru

По словам министра обороны страны Ярослава Надя, правительство может принять решение, не дожидаясь утверждения этого акта парламентом республики

ПРАГА, 14 марта. /ТАСС/. Словацкое правительство может вскоре принять решение о передаче Украине сверхзвуковых истребителей МиГ-29, выведенных из состава ВВС страны, не дожидаясь утверждения этого акта парламентом республики. Об этом сообщило во вторник информационное агентство TASR со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надя.

"Правительство имеет право принять решение об этом [передаче истребителей Украине без согласия парламента], - привело агентство слова Надя. - В этом уверены не только я, но и много юристов-экспертов в области конституционного права".

Согласно министру, пока не известно, когда правительство примет решение о передаче истребителей Украине. Тем не менее он не исключил, что оно будет принято уже на очередном заседании кабмина в среду. Во вторник вечером министр обсудит с членами парламентского комитета по обороне и безопасности вопрос о возможности направления истребителей на Украину.

Между тем в середине февраля Надь заявил, что самолеты без согласия парламента не покинут Словакию. 9 марта в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) он проинформировал, что республика получила согласие Польши на совместную передачу Украине партии самолетов МиГ-29, ранее стоявших на вооружении армий обеих стран.

Словакия в конце августа 2022 года вывела из состава национальных ВВС эскадрилью МиГ-29. В перспективе их должны заменить американские F-16, контракт на поставку которых заключила Братислава. В Словакии, согласно СМИ, находится 11 МиГ-29, 10 из которых могут быть переданы Украине, а один направиться в качестве экспоната в музей.

Президент Украины Владимир Зеленский на состоявшейся 9 февраля в Брюсселе на полях экстренного саммита Евросоюза встрече с и.о. премьер-министра Словакии Эдуардом Хегером официально обратился к Братиславе с просьбой передать его стране имеющиеся у нее МиГи-29. Хегер заверил Зеленского, что Словакия сделает максимум, чтобы удовлетворить просьбу Украины. Помощь Украине, как сказал словацкий политик, "соответствует национальным интересам Словакии и интересам европейской безопасности".

8 марта президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN заявил о готовности Варшавы передать Киеву истребители МиГ-29. Ранее польские власти сообщали о готовности поставить Украине данные самолеты лишь в коалиции с другими странами НАТО. 

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