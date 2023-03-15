Путин посетовал на кадровый дефицит в ОПК

Путин заявил, что дефицит кадров в ОПК мешает выполнять гособоронзаказ

УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Не хватает высококлассных специалистов в ОПК, уровень зарплаты должен стать привлекательным для предприятий подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы понимаем и знаем, и вы наверняка тоже знаете, что сейчас многие предприятия работают практически в три смены и не хватает специалистов, особенно высококлассных специалистов. Здесь несколько направлений должны быть реализованы, или по нескольким направлениям мы должны двигаться. Ну, во-первых, уровень заработной платы должен быть привлекательным для того, чтобы работать на предприятиях подобного рода", - сказал Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.

Глава государства также добавил, что необходимо решать жилищные вопросы.

"Мешает, да. Но вы знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться, всё хорошо, можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем", - ответил Путин на вопрос сотрудника завода в Улан-Удэ о том, мешает ли дефицит кадров выполнять гособоронзаказ.