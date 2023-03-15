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ТАСС

СМИ: Нетаньяху из-за давления США провел обсуждение помощи Украине

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © AP Photo, Ronen Zvulun/Pool via AP

По данным Kan, никаких решений по итогам обсуждения принято не было

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел во вторник обсуждение вопроса о помощи Украине после получения доклада с обзором политики по этому вопросу на фоне прихода в еврейском государстве к власти нового правительства и давления, которое США оказывают на израильскую сторону с целью увеличения поддержки Киева. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, отмечая, что никаких решений по итогам обсуждения принято не было.

По данным 13-го канала израильского ТВ, в заседании принимали участие министр обороны Йоав Галант и глава МИД Израиля Эли Коэн, а также представители структур безопасности. Телеканал отмечает, что обсуждение вопроса об израильской помощи Украине в таком формате премьер провел впервые накануне своего вылета с визитом в Берлин 15 марта и после запросов Киева об увеличении помощи.

Ранее Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны, однако израильская сторона последовательно отклоняла все запросы. Предыдущее правительство Израиля во главе с Яиром Лапидом подчеркивало, что страна поддерживает Украину и предоставляет ей гуманитарную помощь, но вооружения из соображений национальной безопасности Израиль Киеву поставлять не будет.

В конце 2022 года в Израиле был сформирован новый кабмин во главе с Нетаньяху. 5 февраля премьер заявил французскому телеканалу LCI, что изучит возможность поставки вооружений Украине с учетом национальных интересов. 16 февраля Киев посетил глава МИД Израиля Эли Коэн, это был первый визит израильского чиновника высокого ранга на Украину с момента начала в этой стране боевых действий. Министр встретился там с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским, пообещав им продолжать оказывать гуманитарную помощь и подтвердив готовность Израиля помочь украинской стороне с разработкой гражданской системы оповещения о воздушных атаках. Речи о поставках Киеву вооружений снова не было.

9 марта Галант, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой Ллойдом Остином, заявил, отвечая на вопрос о перспективах поставок Киеву израильского вооружения, что Израиль вместе с США оказывает властям Украины помощь, чтобы они могли защитить свой народ, делая это "с пониманием того, каковы израильские интересы в регионе". 

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Германия
Израиль
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Украина
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