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Интерфакс-АВН

В Венгрии намерены вновь отложить голосование в парламенте по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО

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Здание венгерского парламента в Будапеште. Архивное фото
Здание венгерского парламента в Будапеште. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Рим. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Голосование в Национальном собрании Венгрии по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО, вероятно, будет в очередной раз перенесено на более поздний срок, сообщает во вторник Associated Press.

Отмечается, что заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен запросил отсрочку намеченной на 20 марта парламентской сессии, на которой депутаты должны проголосовать по вопросу членства этих двух стран.

В своем запросе Шемьен отметил необходимость перенести на неделю дату голосования. В качестве причины он указал, что Будапешт в настоящее время сконцентрирован на переговорах с Еврокомиссией из-за обвинений в нарушении Венгрией верховенства закона.

Для того, чтобы голосование перенесли, запрос должен одобрить спикер парламента Венгрии, отмечает агентство.

Ранее в марте Национальное собрание Венгрии в очередной раз перенесло голосование по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО, которое должно было пройти в период с 6 по 9 марта.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран НАТО только Турция и Венгрия пока не ратифицировали эти документы.

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Финляндия
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