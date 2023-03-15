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РИА Новости

Путин призвал общество проявить консолидацию и собранность для победы

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Путин считает, что для победы в спецоперации надо проявить консолидацию и собранность

УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Необходимо проявить консолидацию общества и собранность, противник это увидит, и будет победа в спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

"Для того, чтобы приблизить и мир, и стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества, собранность должна быть, и только в этом случае, когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, вот тогда и в этом случае без всякого сомнения произойдет то, к чему стремимся", - сказал Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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