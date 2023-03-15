Военно-морские силы США стремятся увеличить численность личного состава

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Американские военно-морские силы стремятся увеличить численность личного состава более чем на 5000 человек в следующем году. Это запланировано несмотря на трудности, с которыми сталкиваются все военные американские структуры последние годы при наборе военнослужащих.

В своем бюджетном запросе на 2024 финансовый год на сумму 255,8 млрд долларов, который включает 53,2 млрд долларов для Корпуса морской пехоты, военно-морское министерство попросило Конгресс утвердить действующие военно-морские силы численностью 347 000 матросов и офицеров. На данный же момент общая численность моряков США составляет 341 736 человек.

Этот рост связан с планируемым увеличением численности рядового состава. Бюджетный план предлагает силы в составе 56 506 офицеров, что на 146 офицеров меньше, чем в этом году. Также руководство ВМС запланировало иметь в составе 286 144 матросов и старшин и 4350 представителей среднего звена (мичманов в российском варианте) вместо 4410 человек в этом году.

Столкнувшись со сложной обстановкой при приеме на службу, ВМС увеличили бонусы за зачисление в 2022 финансовом году и будут продолжать делать это по мере необходимости

— говорится в бюджетном документе.

По словам руководителей служб, такие факторы, как более тщательный медицинский осмотр, меньшее количество американцев, имеющих право служить, и низкий уровень безработицы среди гражданского населения, усугубляют проблемы с набором персонала.

Военно-морские силы также стремятся привлечь в следующем году дополнительно 1000 военнослужащих резерва ВМС, который составляет 57 200 резервистов.