Шкаплеров покинул отряд космонавтов

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - 51-летний космонавт Антон Шкаплеров, совершивший четыре космических полёта, покинул отряд космонавтов, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Российский космонавт Антон Шкаплеров, совершивший четыре длительных полета на Международной космической станции, завершил деятельность в отряде космонавтов госкорпорации "Роскосмос"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он продолжит работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина на должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов.

Шкаплеров (родился 20 февраля 1972?года) был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года.