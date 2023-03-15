Войти
Интерфакс-АВН

Шкаплеров покинул отряд космонавтов

131
0
0
Антон Шкаплеров
Антон Шкаплеров.
Источник изображения: © Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - 51-летний космонавт Антон Шкаплеров, совершивший четыре космических полёта, покинул отряд космонавтов, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Российский космонавт Антон Шкаплеров, совершивший четыре длительных полета на Международной космической станции, завершил деятельность в отряде космонавтов госкорпорации "Роскосмос"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он продолжит работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина на должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов.

Шкаплеров (родился 20 февраля 1972?года) был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КнААЗ Гагарина
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Похожие новости
16.09.2020
Экипажи МКС-64 сдали экзамен по ручному управляемому спуску
12.02.2020
На МКС продолжат эксперименты с биопринтером
28.08.2019
Начальник ЦПК имени Гагарина: на МАКС мы расскажем, что стать космонавтом не страшно
31.05.2019
Первый в открытом космосе. О характере, семье и талантах Алексея Леонова
21.03.2019
Головокружение от Марса: ученые предскажут космическую болезнь
12.04.2016
«Гагарин-центр» в Уфе станет уникальной площадкой для изучения школьниками современных инженерных и IT-технологий
07.10.2008
Правительство распорядилось создать федеральное госучреждение "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" в ведении Роскосмоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 02:12
  • 46355
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 01:14
  • 1
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 14.03 17:01
  • 11
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.03 14:35
  • 0
Коллективный Запад: никаких разговоров с Россией, только война!
  • 14.03 11:25
  • 2
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
  • 14.03 10:44
  • 2415
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.03 10:15
  • 1
Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО
  • 14.03 09:59
  • 1
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
  • 14.03 09:48
  • 7
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 14.03 09:44
  • 1
Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»
  • 14.03 09:25
  • 1
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне