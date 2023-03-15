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Военное обозрение

Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил о намерении создать «танковый кулак» и показать его России

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Источник изображения: topwar.ru

Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис намерен показать России "кулак", но не простой, а танковый, Вильнюс рассчитывает укрепить свою безопасность с помощью тяжелой бронетехники.

В Литве вынашивают планы по закупке танков западного производства, пока без уточнения модели, но скорей всего немецких. Всего Минобороны республики желает приобрести пятьдесят боевых машин и оснастить ими новую часть размером с дивизию, которую тоже планируется создать. Вот такие планы у литовских военных.

На сегодняшний день самым крупным соединением в литовской армии является бригада, но такое положение уже не устраивает военное руководство республики. Минобороны планируют создать новую дивизию из трех бригад и дополнительных подразделений общим количеством в 17,5 тысячи военнослужащих. При этом бригада "Железный волк" (Geležinis Vilkas) должна войти в состав дивизии вместе с новым танковым батальоном из 50 танков.

Как заявил Рупшис, появление танков в литовской армии позволит ей не только обороняться, но и наносить контрудары, учитывая соседство с "агрессивной Россией".

Наша география и потенциальный противник определяют, что у нас должен быть такой кулак, который позволит проводить наступательные операции

- заявил командующий литовскими ВС.

Однако, закупка танков для литовской армии пока только в мечтах Рупшиса, для их приобретения необходимо решить сразу несколько проблем, среди которых согласие правительства, соответствующее финансирование, а также наличие этих самых танков и желание некоторых стран их продать. На фоне конфликта на Украине Литва может еще долгое время оставаться без тяжелой бронетехники.

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Страны
Литва
Россия
Украина
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