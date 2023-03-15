Пригожин оценил ежемесячные украинские потери в районе Артемовска

Пригожин заявил, что Украина под Артемовском теряет убитыми 10-11 тысяч военных в месяц

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Потери украинских войск в районе Артемовска исчисляются тысячами, заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

"По подсчетам Минобороны, порядка 10-11 тысяч человек в месяц. Это убитыми", — сказал он.

При этом Пригожин не стал оценивать украинские потери в военной технике, сославшись на секретность этих данных.

В то же время основатель "Вагнера" опроверг слухи о миллионах единиц оружия, якобы найденных в шахтах Артемовска и Соледара.

"Это легенда. Во-первых, все шахты заминированы. Во-вторых, в шахтах огромное количество помещений, и когда-то действительно там наверняка хранилось большое количество оружия — может быть, еще в дореволюционный период. Но то, что мы сегодня находим — это пулеметы "Максим", пистолеты ТТ, — уже малопригодно для применения", — отметил он.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.