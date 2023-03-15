Путин заявил о дефиците кадров при выполнении гособоронзаказа

При этом, по словам президента, Россия решает эту проблему

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Дефицит сотрудников оборонно-промышленного комплекса мешает выполнять гособоронзаказ, но Россия будет преодолевать эти проблемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая во вторник на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия.

"Мешает, да", - сказал президент, отвечая на вопрос о том, мешает ли нехватка кадров выполнять гособоронзаказ. "Но, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться: все хорошо, можно хрюкнуть сразу, - пошутил он. - А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, надо решать эти проблемы. Так и будем".

Путин согласился с тем, что дефицит кадров в отрасли, в том числе и на авиационном заводе Улан-Удэ, есть. "Мы пониманием, мы знаем, что сейчас многие предприятия работают практически в три смены. И не хватает специалистов, особенно высококлассных специалистов", - сказал глава государства.

"С одной стороны это проблема, с другой стороны - хорошо, потому что люди хорошо подготовленные, либо готовые работать над собой, будут приезжать и будут работать, и в том числе из европейской части страны", - констатировал Путин.