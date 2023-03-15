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Военное обозрение

Появились кадры обучения украинских военных на американских танках Abrams

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появились кадры, на которых запечатлена подготовка на территории США украинских военных управлению американскими танками M1A2 Abrams.

На видео танки передвигаются по полю и отрабатывают различные маневры.



Ранее представитель Пентагона заявил, что американская армия занимается реализацией плана по отправке в украинскую армию танков M1 Abrams.

В конце февраля текущего года секретарь армии США Кристин Вормут заявила, что американские вооруженные силы не в состоянии осуществить поставки танков на Украину в ближайшие месяцы. По ее словам, военная техника прибудет на Украину не ранее конца года. Однако, благодаря тому, что было решено поставить Украине танки из запасов американской армии, а не после их производства, предполагается, что сроки поставки будут меньше заявленных изначально полутора-двух лет.

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что в случае, если американские танки Abrams прибудут на Украину в конце лета текущего года, это может быть "слишком поздно".

В январе этого года президент США Джо Байден одобрил поставку украинской армии основных боевых танков американской армии M1 Abrams, а также разрешил реэкспорт этой военной техники из других стран. Всего Украине предполагается передать 31 американский танк.

Американские танки Abrams стоят на вооружении около пятнадцати стран мира, однако сложны в эксплуатации и требуют больших объемов нестандартного для большинства танков мира топлива. Обслуживание таких танков относят к самому дорогому варианту среди всех танков современности.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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