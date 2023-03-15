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Турки предложили поставлять России томаты и перцы в обмен на истребители

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Празднование Дня независимости Латвии
Празднование Дня независимости Латвии.
Источник изображения: © Sputnik

Читатели Haber7 устали ждать F-16 и предложили поменять помидоры на самолеты из России

Турция "не беспомощна" в вопросе покупки американских F-16, цитирует Haber7 министра национальной обороны страны Хулуси Акара. Читатели портала не согласны с мнением главы военного ведомства: Вашингтон вряд ли когда-нибудь продаст Анкаре истребители. Поэтому они предлагают закупить технику у России и Китая.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал переговоры с США по F-16: «Хотим, чтобы все знали, что мы не беспомощны в этом вопросе, у нас есть варианты».

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар (Hulusi Akar) сделал заявления по повестке дня в беседе с редакцией информагентства Anadolu.

Ниже — основные заявления министра.

«53 террориста нейтрализованы»

«С 6 февраля со стороны террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) было совершено восемь атак. Мы не могли бездействовать, необходимые меры приняты, 53 террориста нейтрализованы. Террористическая организация „Отряды народной самообороны“ (YPG) и РПК — это одно и то же. Мы ожидаем, что наши друзья и союзники перестанут противиться и увидят, осознают эту истину», — заявил глава турецкого военного ведомства.

«Мы ждем выполнения обязательств, данных Швецией и Финляндией»

Относительно членства Швеции и Финляндии в НАТО Хулуси Акар отметил: «Мы ждем выполнения обязательств, мы никогда не выступали против политики открытых дверей НАТО».

Переговоры с США по F-16

Коснувшись также переговоров с США по F-16, министр национальной обороны подчеркнул: «Мы ожидаем решение конгресса, в целом обстановка конструктивная. Хотим, чтобы все знали, что Турция не беспомощна в этом вопросе, у нас есть варианты».

Автор: Бахадыр Алемдар (Bahadır Alemdar)

Комментарии читателей

Верно

Давайте у России купим.

Гость

У США не берите. Они постоянно вводят эмбарго под теми или иными предлогами, поэтому не надо.

ПАТРИОТТТТ.

Придется купить, потому что первым двигателем нашего отечественного боевого самолета будет двигатель F-16.

направо

США и страны НАТО чисто технически еще можно назвать союзниками, но что значит «наши друзья»? Они не скрывают своей враждебности, при этом наш министр говорит «друзья». Кроме того, они заставили нас занять слишком уступчивую позицию по F-16. Разве можно столько клянчить эти самолеты четвертого поколения, которые останутся у нас еще как минимум лет 30. Давайте сосредоточимся на отечественном истребителе, пожалуйста, давайте проявим характер.

Гость

Будем поставлять в Россию томаты, перцы, позволим обходить санкции и взамен приобретем самолеты.

Джафер

Еще чуть-чуть — и в небе начнет летать наш отечественный истребитель. Они будут предлагать даже F-35, лишь бы замедлить и остановить создание нашего самолета.

право

Что мы будем делать с F-16? Давайте купим машины нового поколения у России, Китая, модернизируем, создадим еще более современный самолет. Вернем наши деньги, заплаченные за F-35. Тогда они будут бегать за нами.

Эрджан боз Стамбул

На деньги, заплаченные за F-35, давайте купим С-400.

азизе

Объявим тендер на закупку истребителей — и США, сионистские псы, тут же предоставят F-16, чтобы мы не купили у России.

one world

Та же песня уже два года... Когда мы предъявим ультиматум ??!

ПАТРИОТ

Ждут выборы, F-16 не дадут.

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Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Китай
Россия
США
Турция
Финляндия
Швеция
Продукция
Anadolu УДК
F-16
F-35
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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