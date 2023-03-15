Северный флот начал командно-штабную тренировку с участием 20 кораблей

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Около 20 кораблей и судов участвуют в командно-штабной тренировке, которая началась на Северном флоте, запланированы практические учебные стрельбы, сообщила пресс-служба флота во вторник.

"К командно-штабной тренировке привлекаются силы обозначения из состава корабельных и подводных сил, армии ВВС и ПВО, береговых войск. Всего - около 50 единиц боевой и специальной техники, до 5 летательных аппаратов, до 20 кораблей и судов обеспечения", - говорится в сообщении флота.

Практическая часть тренировки продлится несколько дней. Мероприятие носит плановый характер. Тренировкой руководит командующий Северным флотом Александр Моисеев, заявили военные.

"Планируется отработать ряд нормативов и выполнить боевые упражнения в составе группировок разнородных сил с фактическим выполнением артиллерийских и ракетных стрельб", - сообщил Северный флот.

"В ходе тренировки органы военного управления Северного флота отработают действия по управлению силами при решении учебно-боевых задач по защите арктических рубежей Российской Федерации", - говорится в сообщении.