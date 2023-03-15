Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована во всем мире, заявил Путин

Путин рассказал о расширяющейся линейке техники с авиазавода в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована не только в России, но и на мировых рынках, линейка его продукции расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода глава государства пообщался с его рабочими, которые поинтересовались его мнением о предприятии.

"Супер! Во-первых, оно с очень хорошими традициями - вы сами знаете, с 1939 года существует, чего здесь только ни строили из авиационной техники... Компетенции хорошие, традиции замечательные. Но и оно развивается. Оно современное. Делает такие замечательные машины, которые востребованы и на мировых рынках, вы знаете это, и у нас в стране. Причем как на гражданке, так и для министерства обороны, и линейка расширяется, что очень здорово", - сказал Путин.

Он добавил, что на заводе используются новые материалы и делаются новые усовершенствованные двигатели.

"Хорошая школа. Я вас поздравляю с тем, что вы работаете на таком предприятии. Это флагман отечественного вертолетостроения. Здорово", - добавил президент.

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) основан в 1939 году. Сегодня он производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга "Вертолеты России" в линейке средних вертолетов.

Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.

Предприятие осуществляет полный цикл производства, в том числе изготовление комплектующих из композиционных материалов.