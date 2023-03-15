Укроборонпром сообщил о запуске собственного производства 125-мм танковых снарядов

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Украина намерена полностью обеспечить оставшийся в ВСУ танковый парк советского образца боеприпасами собственного производства. Как сообщил украинский государственный концерн Укроборонпром, производство снарядов калибра 125 мм уже запущенно.

Киев организовал производство танковых боеприпасов калибра 125 мм, пока только осколочно-фугасных, но на территории одной из стран НАТО, какой не называется. Сделано это из соображений безопасности, развертывание предприятий военно-промышленного комплекса в самой Украине грозит прилетом российских ракет. При этом утверждается, что хотя завод и расположен за пределами страны, но работают на нем исключительно украинские граждане.

Пресс-служба Укроборонпрома в своем ТГ-канале утверждает, что первая партия новых снарядов, изготовленных на новом заводе, уже поступила на склады Минобороны и вскоре будет отправлена в таковые части и соединения.

По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми силы безопасности и обороны Украины бьют оккупантов

- говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это уже второй тип боеприпасов, производство которых Украина смогла развернуть на территории соседних стран. Ранее Укроборонпром сообщал о запуске производства 120-мм минометных мин.

Хотя страна, где расположен новый завод и не называется, большинство экспертов сходится на мнении, что это Чехия. В Праге неоднократно заявляли о планах развертывания совместных с Украиной предприятий по производству боеприпасов.