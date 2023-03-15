Войти
ТАСС

Рогов сообщил, что США передали ВСУ использовавшиеся в Афганистане вертолеты Ми-8

140
0
0
Вертолет Ми-17 ВВС Афганистана
Вертолет Ми-17 ВВС Афганистана.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что появление после длительного перерыва на запорожском направлении авиации Вооруженных сил Украины связано именно с поставками из-за рубежа

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. США передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) вертолеты советского образца, которые использовались афганскими ВВС и оказались в соседних странах после захвата в Кабуле власти движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил ТАСС во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Поставлены ВСУ вертолеты из Афганистана", - сказал он, напомнив, что после смены власти в Афганистане в 2021 году "американские ставленники бежали, технику просто перебрасывали в соседние государства, которые были готовы ее принять", в том числе в Пакистан. "По афганской технике речь идет о десятках Ми-8 в разных вариантах", - добавил собеседник агентства.

Рогов отметил, что появление после длительного перерыва на запорожском направлении авиации ВСУ связано именно с поставками из-за рубежа. "Несколько месяцев на запорожском направлении не было авиации ВСУ вообще, в феврале они стали появляться, а в последнее время - массово, из-за чего в сводках [Минобороны РФ] и звучат сбитые истребители, штурмовики, вертолеты. Это является следствием того, что идет переброска авиации на запорожское направление", - пояснил он.

По его словам, часть самолетов, которые появились на запорожском направлении, скорее всего, переброшена из стран бывшего Варшавского договора: Польши, Чехии, Словакии, стран Прибалтики и других. "Формально эти самолеты еще не поставлялись, что косвенно подтверждает, что Запад сначала делает, а потом легализует то или иное действие. <...> Если мы говорим о самолетах, то мы говорим о десятках самолетов истребительной авиации, которые были переброшены на территорию, подконтрольную Зеленскому. Часть из них еще приводится в порядок", - добавил собеседник агентства.

В январе этого года агентство Bloomberg сообщило, что США с союзниками предоставили Киеву более 4 тыс. единиц оружия и военной техники с Специальной военной операции России. Киев получил, в частности, 20 вертолетов Ми-17 российского производства, первоначально предназначавшихся для Афганистана, 11 вертолетов советского производства из Чехии, Словакии и Латвии.

В июне 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в нарушении контрактных обязательств в отношении вертолетов Ми-17. По ее словам, Россия самым решительным образом осуждает передачу Киеву вертолетов Ми-17, которые РФ ранее передала Соединенным Штатам для эксплуатации исключительно в Афганистане.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа того же года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт.

По информации газеты The Wall Street Journal, в дни, когда радикалы взяли Кабул, 22 военных самолета и 24 вертолета с 585 афганцами прибыли в Узбекистан. По данным из открытых источников, перед началом наступления талибов у ВВС Афганистана было 39 вертолетов Ми-17 и восемь Ми-24. По оценке афганского маршала Абдула Рашида Дустума, в Узбекистан и Таджикистан было переброшено не менее 40 военных вертолетов бывших ВС республики.

В январе 2022 года "Талибан" потребовал от Таджикистана и Узбекистана вернуть самолеты и вертолеты, которые, по словам радикалов, были угнаны в эти центральноазиатские республики. Власти Узбекистана заявили в апреле того же года, что авиатехника не будет возвращена, так как она является собственностью США. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Латвия
Пакистан
Польша
Россия
Словакия
США
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Чехия
Продукция
Ми-17
Ми-24
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
30.05.2022
Когда у Украины закончится боевая авиация
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
07.11.2017
Воины-призраки. Самые громкие операции спецназа разведки СССР и России
09.12.2015
Охотники за террористами
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 02:12
  • 46355
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 01:14
  • 1
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 14.03 17:01
  • 11
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.03 14:35
  • 0
Коллективный Запад: никаких разговоров с Россией, только война!
  • 14.03 11:25
  • 2
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
  • 14.03 10:44
  • 2415
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.03 10:15
  • 1
Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО
  • 14.03 09:59
  • 1
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
  • 14.03 09:48
  • 7
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 14.03 09:44
  • 1
Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»
  • 14.03 09:25
  • 1
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне