"Прогресс МС-22" увел МКС от космического мусора

По данным Роскосмоса, средняя высота орбиты станции составила 419 км над поверхностью Земли

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Двигатели российского корабля "Прогресс МС-22" помогли Международной космической станции (МКС) совершить сегодня маневр уклонения от космического мусора, говорится в сообщении Роскосмоса.

"Второй раз за месяц корабль "Прогресс МС-22" увел МКС от столкновения с космическим мусором", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, двигатели корабля были включены в 14:54 мск и проработали 135 секунд. Они выдали импульс величиной 0,3 м/с. "В результате средняя высота орбиты МКС составила 419 км над поверхностью нашей планеты", - отметили в Роскосмосе.

В прошлый раз орбита МКС была скорректирована 6 марта. Как уточнял тогда спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, если бы маневр не был произведен, станция сблизилась бы с космическим мусором.

Ранее советник генерального директора АО "ЦНИИмаш" Максим Пеньков сообщил ТАСС, что Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП) в 2022 году зафиксировала более 16 тыс. сближений МКС и российских космических аппаратов с опасными объектами на орбите. Он уточнил, что на основе информации от АСПОС ОКП было выполнено пять маневров уклонения МКС от космического мусора, что предотвратило потерю уникального космического комплекса.