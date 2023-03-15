Шойгу проверил производство высокоточного оружия на подмосковном заводе

Представленная АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции Международного Военно-технического форума "Армия-2021" малогабаритная авиационная крылатая ракета, заявленная как "малогабаритное многоцелевое авиационное средство поражения" Х-50. Кубинка, 22.08.2021.

Поручено удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения, выпускаемых корпорацией "Тактическое ракетное вооружение"

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области, сообщило во вторник военное ведомство.

"Главе российского оборонного ведомства продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка высокоточных средств поражения", - сказано в сообщении.

Руководство корпорации представило министру запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения. Также Шойгу были доложены варианты модернизации высокоточного оружия, применяемого российской армией, сказано в сообщении.

В ходе совещания с руководством корпорации и профильных органов военного управления Шойгу отметил, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) достойно выполняет гособоронзаказ. "Однако, даже с учётом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", - сказано в сообщении.

По словам Шойгу, перед КТРВ стоит очень серьезная задача, и для её выполнения у предприятия есть необходимые резервы.

Он отметил, что "по отдельным новейшим образцам вооружения предприятие перешло уже не на опытное, а на серийное производство", говорится в сообщении.