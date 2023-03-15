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Болгарский генерал назвал "ключ" для урегулирования конфликта на Украине

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Ситуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Генерал Сыбев назвал Крым ключом к урегулированию конфликта на Украине

НАТО и США очень осторожны, они стараются не предпринимать действий, которые могли бы вызвать эскалацию напряженности со стороны России. Об этом заявил в беседе с Nova генерал Сыби Сыбев, бывший военный представитель Болгарии в НАТО. Он считает, что ключевое значение для урегулирования конфликта будет иметь Крым.

"Информация о том, что между Россией и США и НАТО может произойти столкновение — фейк. Цель это пропагандистской новости — посеять страх в болгарском обществе и в других странах. Сейчас России было бы трудно открывать новые фронты, учитывая, что ее наступления на Украине застопорились. НАТО не устраивает провокации против других стран, в том числе России".

Генерал Сыбев проанализировал ход военных действий на Украине. Для российской стороны Бахмут важен, потому что необходимо зарегистрировать какое-то продвижение и оправдать потери. Бахмут становится черной дырой, перемалывающей элитные российские части, в том числе штурмовиков "Вагнер". Неслучайно украинское руководство максимально оттягивает его оборону — он истощает наступательный потенциал России, а Украина выигрывает время для подготовки резервов к весенне-летнему наступлению.

Бахмут важен для обеих стран: если Украина его сдаст, Россия сможет открыть фронт для атак по Крематорску и Славянску. Однако для России его взятие не станет поворотным моментом, считает генерал Сыбев — у Украины есть другие западные рубежи. Он уверен, что Украина не уступит свои территории.

Переговоры могут начаться после успешного украинского контрнаступления в южном направлении — выход на побережье Азовского моря разделил бы фронт надвое и изолировал бы западную часть, в том числе и Крым.

"Пока неясно, будет ли реализована посредническая роль Турции. Посредником мог бы быть ЕС, хотя Россия относится к нему с подозрением, учитывая санкции и оружейную помощь Украине. Турция, вероятно, была бы наиболее подходящим кандидатом на эту роль" — считает Сыбев.

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