Войти
ЦАМТО

Сергей Шойгу проверил ход выполнения ГОЗ на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

140
0
0
В павильоне АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в Кубинке (c) bmpd
В павильоне АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в Кубинке (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 14 марта. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, главе российского оборонного ведомства продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка высокоточных средств поражения.

Руководители корпорации представили Сергею Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, а также рассказали о вариантах модернизации высокоточного оружия, применяемого российской армией.

По итогам работы на предприятии министр провел рабочее совещание с руководством корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и профильных органов военного управления.

Сергей Шойгу отметил, что "Тактическое ракетное вооружение" достойно выполняет гособоронзаказ. Однако, даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.

"Перед корпорацией стоит очень серьезная задача. Для ее выполнения у предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Поэтому задача жесткая, но выполнимая", – сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ добавил, что по отдельным новейшим образцам вооружения предприятие перешло уже не на опытное, а на серийное производство.

"Продемонстрированные сегодня предприятием перспективные разработки заслуживают большого внимания. Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
29.12.2021
Главные достижения оборонно-промышленного комплекса России в 2021 году
07.09.2020
Оборонка идет ва-банк
02.09.2020
«Оборонка» обороне
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
16.11.2017
Путин обсудит с руководством Минобороны программу вооружения, сообщили СМИ
03.07.2015
Корабли-трансформеры и смертельный «Криптон»: новинки Военно-морского салона в Санкт-Петербурге
29.01.2013
Что предстоит военной науке?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 02:12
  • 46355
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 01:14
  • 1
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 14.03 17:01
  • 11
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.03 14:35
  • 0
Коллективный Запад: никаких разговоров с Россией, только война!
  • 14.03 11:25
  • 2
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
  • 14.03 10:44
  • 2415
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.03 10:15
  • 1
Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО
  • 14.03 09:59
  • 1
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
  • 14.03 09:48
  • 7
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 14.03 09:44
  • 1
Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»
  • 14.03 09:25
  • 1
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне