Сергей Шойгу проверил ход выполнения ГОЗ на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

В павильоне АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в Кубинке (c) bmpd.

ЦАМТО, 14 марта. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, главе российского оборонного ведомства продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка высокоточных средств поражения.

Руководители корпорации представили Сергею Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, а также рассказали о вариантах модернизации высокоточного оружия, применяемого российской армией.

По итогам работы на предприятии министр провел рабочее совещание с руководством корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и профильных органов военного управления.

Сергей Шойгу отметил, что "Тактическое ракетное вооружение" достойно выполняет гособоронзаказ. Однако, даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.

"Перед корпорацией стоит очень серьезная задача. Для ее выполнения у предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Поэтому задача жесткая, но выполнимая", – сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ добавил, что по отдельным новейшим образцам вооружения предприятие перешло уже не на опытное, а на серийное производство.

"Продемонстрированные сегодня предприятием перспективные разработки заслуживают большого внимания. Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран", – подчеркнул Сергей Шойгу.