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РИА Новости

Госдума приняла закон об ответственности за незаконный экспорт оружия

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Здание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Госдума приняла закон о тюремном сроке до 12 лет за незаконную передачу иностранцам оружия

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госдума во вторник приняла закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей за незаконные экспорт из РФ или передачу иностранному лицу вооружения или военной техники, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

Документом предлагается в статье 189 УК РФ отнести к предмету преступления товары и технологии, вооружение и военную технику, работы, услуги, в отношении которых установлен экспортный контроль, а также расширить перечень лиц, незаконно их получающих. Также устанавливаются повышенные меры ответственности за незаконные экспорт, передачу и контрабанду оружия массового поражения, средств его доставки, а также предметов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

Незаконные экспорт из РФ или передача иностранному лицу вооружения или военной техники, товаров или технологий, будут наказываться лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием служебного положения, а также в отношении оружия массового поражения или технологий для его создания, деяние повлечет лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

В случае, если преступление совершено организованной группой, виновных будет ждать лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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Россия
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