Спущены на воду два новых эсминца класса "Тип-052D" для ВМС НОАК

ЦАМТО, 14 марта. По неофициальным сообщениям, 10 марта на предприятии Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) в Даляне (Китай) состоялся спуск на воду двух новых эскадренных миноносцев УРО класса "Тип-052D".

Помимо двух спущенных на воду боевых эсминцев (предположительно 27-й и 28-й корабли серии), на предприятии в Даляне строятся еще три эсминца того же типа.

В августе 2022 года иностранные СМИ сообщили, что компания Dalian Shipbuilding Industry Company и базирующаяся в Шанхае Jiangnan Changxing Shipyard возобновили серийное производство эсминцев "Тип-052D" после поставки 25 кораблей серии ВМС НОАК.

Как заявил китайский военный эксперт Вэй Дунсюй, "Тип-052D" зарекомендовал себя как надежный эсминец с отработанными технологиями, поэтому является хорошим выбором для серийного производства.

По данным Global Times, новая партия эсминцев "Тип-052D" может получить серьезные обновления своих радиолокационных систем. Известно, что корабль оснащен усовершенствованной РЛС с активной фазированной антенной решеткой (AESA), получившей название "Chinese Aegis", и 64-контейнерной вертикальной пусковой установкой, обеспечивающей пуск ЗУР и противокорабельных ракет.

По сообщениям СМИ, несколько эсминцев серии уже были построены с новыми РЛС, позволяющими обнаруживать малозаметные самолеты противника, а также удлиненными летными площадками и улучшенными главными энергетическими установками.

По оценке китайских аналитиков, продолжающееся строительство эсминцев "Тип-052D" показывает, что ВМС НОАК удовлетворены характеристиками кораблей и нуждаются в большем их количестве для наращивания своего боевого потенциала и защиты национальных интересов страны.

Как сообщал ЦАМТО, длина базовой версии эскадренного миноносца "Тип-052D" составляет 157 м, ширина – 17,2 м, осадка – 6,2 м, водоизмещение – 7500 т. Корпус "Тип-052DL" увеличен примерно на 4 м, а его водоизмещение составляет около 7700 т.

Корабль оснащен главной энергетической установкой типа CODOG мощностью 48,3 МВт с двумя газотурбинными двигателями (ГТД) QC-280 и двумя дизельными двигателями MTU 20V 956 TB92, развивает максимальную скорость 30 узлов, дальность хода – 4500 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 30 суток, экипаж – 280 человек.

Эсминец вооружен 130-мм артиллерийской установкой PJ-38/PJ45A, двумя ЗАК, двумя 32-контейнерными установками вертикального пуска с ПKP YJ-18, ЗУР HHQ-9 или противолодочными ракето-торпедами CY-2, двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами ILAS-3 с торпедами Yu-7, подкильевой гидроакустической станцией (ГАС) SJD-8/9 и буксируемой ГАС ESS-1 (расширяет возможности борьбы с подводными лодками). "Тип-052D" оборудован многофункциональной РЛС с фазированной антенной решеткой "Тип-346A", предназначенной для обнаружения и сопровождения воздушных / надводных целей и выдачи целеуказания для их поражения. Ангар и взлетная площадка позволяют принимать вертолеты Z-9, Ка-28 и Ка-31. На борту размещаются две надувные шлюпки с жестким корпусом.