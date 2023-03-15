Глава Минобороны Шойгу поручил КТРВ удвоить объемы производство высокоточных ракет

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

По данным ведомства, министр провел рабочее совещание с руководством Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и профильных органов военного управления на одном из предприятий корпорации в Московской области.

"Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Главе российского оборонного ведомства продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка высокоточных средств поражения. Руководство корпорации представило Сергею Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения", - сообщили в российском военном ведомстве.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" достойно выполняет гособоронзаказ. Однако, даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", - сказали в ведомстве.

При этом министр добавил, что у предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. "Поэтому задача жесткая, но выполнимая", - сказал Шойгу, слова которого приводят в министерстве.

Министр обороны РФ добавил, что по отдельным новейшим образцам вооружения предприятие перешло уже не на опытное, а на серийное производство.

"Продемонстрированные сегодня предприятием перспективные разработки заслуживают большого внимания. Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран", - сказал Шойгу.

"Также министру обороны РФ были доложены варианты модернизации высокоточного оружия, применяемого российской армией", - говорится в сообщении.