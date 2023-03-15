Боеприпасная отрасль фактически перешла на военные рельсы, заявил "Ростех"

"Ростех": производство боеприпасов идет фактически в режиме военного времени

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Российская боеприпасная отрасль начала работать фактически в режиме военного времени, по некоторым позициям выпуск продукции увеличен кратно, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".

"Промышленность форсированными темпами отгружает боеприпасы всех типов – от патронов до высокоточных ракет, чтобы обеспечить потребности войск. Боеприпасная отрасль фактически встала на военные рельсы: производство выросло в разы, а по некоторым видам продукции – в десятки раз", - сказали в корпорации, отвечая на вопрос о темпах выпуска боеприпасов для нужд специальной военной операции.

В феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что российский военно-промышленный комплекс наращивает объем выпускаемых вооружений, в том числе гиперзвуковых комплексов "Кинжал".

Также ранее Чемезов заявлял, что "Ростех" инвестирует десятки миллиардов рублей в модернизацию и перевооружение заводов по производству спецхимии и комплектующих элементов боеприпасов, чтобы создать новый облик боеприпасной отрасли.