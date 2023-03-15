Войти
РИА Новости

Боеприпасная отрасль фактически перешла на военные рельсы, заявил "Ростех"

148
0
0
Стенд государственной корпорации "Ростех"
Стенд государственной корпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

"Ростех": производство боеприпасов идет фактически в режиме военного времени

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Российская боеприпасная отрасль начала работать фактически в режиме военного времени, по некоторым позициям выпуск продукции увеличен кратно, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".

"Промышленность форсированными темпами отгружает боеприпасы всех типов – от патронов до высокоточных ракет, чтобы обеспечить потребности войск. Боеприпасная отрасль фактически встала на военные рельсы: производство выросло в разы, а по некоторым видам продукции – в десятки раз", - сказали в корпорации, отвечая на вопрос о темпах выпуска боеприпасов для нужд специальной военной операции.

В феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что российский военно-промышленный комплекс наращивает объем выпускаемых вооружений, в том числе гиперзвуковых комплексов "Кинжал".

Также ранее Чемезов заявлял, что "Ростех" инвестирует десятки миллиардов рублей в модернизацию и перевооружение заводов по производству спецхимии и комплектующих элементов боеприпасов, чтобы создать новый облик боеприпасной отрасли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
02.09.2021
Гендиректор "Ростеха" Чемезов: перехватить гиперзвуковые ракеты "Кинжал" пока невозможно
26.05.2021
Путин сообщил о скором завершении испытаний С-500 и "Циркона"
30.11.2020
Озвучены новые сроки создания зенитной ракетной системы С-500
20.02.2019
Форс-мажор с повреждённым грузом не влияет на реализацию контракта по С-400 в Китай - "Ростех"
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
27.02.2017
Покупателей с Ближнего Востока заинтересовало российское оружие на IDEX
13.11.2015
Иран все-таки выбрал С-300
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.03 02:12
  • 46355
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.03 01:14
  • 1
Разработчики транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП показали облик беспилотника
  • 14.03 22:34
  • 1
Обещанные США и Германией ЗРК Patriot не смогут сбить российские "Кинжалы"
  • 14.03 21:44
  • 2
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 52-й катер класса "Сентинел"
  • 14.03 21:03
  • 3
В Госдуме призвали повысить ответственность военпредов за выполнение гособоронзаказа
  • 14.03 17:01
  • 11
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.03 14:35
  • 0
Коллективный Запад: никаких разговоров с Россией, только война!
  • 14.03 11:25
  • 2
Источник рассказал о модернизации барражирующих боеприпасов "Ланцет"
  • 14.03 10:44
  • 2415
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.03 10:15
  • 1
Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО
  • 14.03 09:59
  • 1
США и Россию назвали лидерами по экспорту оружия
  • 14.03 09:48
  • 7
На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
  • 14.03 09:44
  • 1
Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»
  • 14.03 09:25
  • 1
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад задуматься о мирном плане по Украине
  • 13.03 23:10
  • 2
Как советская оборонка готовила коренной перелом в войне