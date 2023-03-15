Следы на дне

Гидронавт Владимир Ашик — о том, какие глубоководные системы могли быть задействованы для подрыва «Северных потоков»

Сегодня только ленивый не обсуждает взрывы, сильно повредившие газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Однако никто не говорит о том, что подготовка к этой диверсии, скорее всего, началась уже вскоре после окончания строительства двух веток «Северного потока – 1» в 2012 году.

Первое, что требуется выяснить диверсантам перед операцией, — насколько хорошо охраняется атакуемый ими объект, как быстро может быть обнаружена подготовка к диверсии.

Безопасность газопровода должны были обеспечивать те страны, возле территориальных вод которых он проходил. Для этого специальные суда с телеуправляемыми аппаратами с видеокамерами и гидроакустическими станциями периодически проходили над трубопроводами и осматривали их.

В 2015 году во время такого планового осмотра шведские военные обнаружили на грунте у берегов острова Эланд возле одного из трубопроводов брошенный телеуправляемый подводный аппарат «Морская лиса», предназначенный для разминирования акваторий. Он был одноразовым и нес 1,4 кг взрывчатки. Минный тральщик обычно несет десять таких аппаратов. Обнаружив морскую мину, «Морскую лису» подводят к ней, и она самоподрывается.

Вряд ли такой аппарат планировали использовать для разрушения «Северного потока», так как повредить подводный трубопровод он не может. Но для того чтобы оценить, насколько быстро будет обнаружено взрывное устройство, он вполне годится. Судя по внешнему виду, на дне «Морская лиса» пролежала недолго. Можно предположить, что будущие диверсанты пришли к выводу, что от установки взрывных устройств до момента подрыва должно пройти как можно меньше времени.

По просьбе управляющей компании NordStream AG шведские моряки убрали опасную находку от трубопровода и уничтожили. Определить, чей это аппарат, не представлялось возможным, так как они находятся на вооружении флотов многих стран. Вряд ли этот аппарат был утерян случайно. В случае разрыва управляющего кабеля экипажи тральщиков могут быстро обнаружить свой аппарат и вернуть его на борт.

Подрыв трубопроводов был произведен в ночь на 26 сентября 2022 года. Правительства Германии, Дании и Швеции отказались допустить представителей России к расследованию диверсий. Возникает вопрос: что такого могли увидеть российские эксперты, что им видеть не следовало? Ответ пришел после того, как один из продюсеров телеканала Би-би-си в своих соцсетях опубликовал кадры видеосъемки шведских следователей при осмотре трубопроводов. На экране видно, насколько сильно трубопроводы разорваны и сплющены.

Официальные лица Дании сообщили, что взрывы соответствовали мощности полутонны в тротиловом эквиваленте каждый, но, наверное, они поскромничали. Российские специалисты могли бы точно определить, что количество взрывчатки, необходимое для таких разрушений, составило бы не менее тонны на каждый подрыв.

За этим, естественно, следовал бы вопрос: кто и как мог незаметно доставить несколько тонн взрывчатки к берегам Швеции? Никакие украинские энтузиасты на надувной лодочке или боевые пловцы на подводных буксировщиках этого сделать не могли. Места подрывов располагаются на глубине 85 м. Для работы в таких условиях требуется специальное водолазное снаряжение, использующее газовые смеси с пониженным содержанием кислорода и костюм с подогревом. Работать длительное время на такой глубине водолазы не могут. Они должны часто меняться и отдыхать.

Кто же может обеспечить такую работу? Ответ нам подсказывает американский журналист Сеймур Херш, заявивший в феврале 2023 года о причастности США и Норвегии к подрыву «Северных потоков». В своих выступлениях он прямо говорит, что операцию спланировало ЦРУ. За основу плана взяли проведенную в 1970-х годах морской разведкой США операцию «Вьюнок».

В те годы американская разведка искала на дне Охотского моря обломки советских ракет, упавших в море после испытаний. Для этого организовали прослушивание советских подводных кабелей связи. По заказу морской разведки США американская компания «Белл» изготовила устройство, которое могло прослушивать и записывать телефонные переговоры по кабелям, проложенным по грунту. Оно весило около 6 т и получило название «Кокон».

Для доставки «Кокона» к советскому кабелю связи выделили американскую атомную подлодку SSN-587 «Палтус». Ее оборудовали телеуправляемыми подводными аппаратами, способными находить на грунте кабели связи. В межбортном пространстве сделали отсек для транспортировки «Кокона». Кормовой отсек переделали в водолазный. Над ним установили декомпрессионную камеру в виде глубоководного аппарата DSRV. Водолазы могли выходить из него и выполнять работы на глубинах до 200 м.

Найдя нужный кабель, «Палтус» вставал рядом с ним на опоры. Водолазы выходили из декомпрессионного устройства, извлекали «Кокон» из контейнера и устанавливали его на кабель связи, после чего возвращались на борт для прохождения декомпрессии, а подводная лодка уходила выполнять другие задачи.

SSN-587 «Палтус» давно списана и разобрана. Впоследствии еще несколько подлодок модернизировали для аналогичных задач. А в 2005 году в состав ВМС США вошла подводная лодка SSN-23 «Джимми Картер». Это первая субмарина ВМС США, специально построенная для выполнения диверсионных задач. Она как будто специально предназначена для минирования и подрыва любых подводных объектов. Ни одна страна в мире больше не располагает подобными лодками и не строит их.

SSN-23 «Джимми Картер» оборудована специализированным гидроакустическим и телевизионным комплексами для поиска предметов на грунте. В среднюю часть подлодки врезан специальный отсек, в котором расположено различное диверсионное оборудование, в том числе телеуправляемые подводные аппараты, которые через специальный шлюз выпускаются за борт. В отсеке есть декомпрессионная камера, в которой подводные диверсанты находятся во время подъема давления до забортного, после чего выходят за борт через шлюзовое устройство. При необходимости они могут возвращаться на борт для отдыха.

Шланговое снаряжение и обогрев водолазных костюмов позволяют работать за бортом в комфортных условиях. В межбортном пространстве имеются специальные ангары для хранения подводных буксировщиков и другого оборудования. В районе киля подводная лодка имеет специальные опоры для постановки на грунт. В носу и корме установлены подруливающие устройства, позволяющие маневрировать у грунта и точно вставать на заданное место.

Только такая подводная лодка может незаметно доставить взрывные устройства в любую точку Мирового океана и установить его на подводном объекте, который недостаточно охраняется.

АПЛ Jimmy Carter проекта Seawolf. Источник: iz.ru

Автор — историк гидронавтики, автор книг по истории глубоководных аппаратов

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