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ТАСС

В Минобороны Японии заявили о намерении оказать Украине максимальную поддержку

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Флаги Японии и Украины
Флаги Японии и Украины.
Источник изображения: www.ukrainebusiness.com.ua

В ведомстве добавили, что "не признают одностороннего изменения статуса-кво силовыми методами"

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада в ходе состоявшихся во вторник в Токио переговоров с замглавы Минобороны Украины Владимиром Гавриловом заявил о намерении его ведомства оказать максимальную поддержку Киеву.

"Мы не признаем одностороннего изменения статуса-кво силовыми методами. Министерство обороны и Силы самообороны [Японии] намерены оказать максимальную поддержку вашей стране в борьбе за свободу и защиту родины", - приводит слова Хамады телеканал NHK.

В ответ замглавы Минобороны Украины поблагодарил японского министра за оказанную ранее помощь Киеву, включая поставки бронежилетов, отмечает телеканал.

Япония придерживается политики, которая фактически не разрешает экспорт вооружений, особенно жесткий запрет действует в отношении их поставок в зоны конфликтов. Однако правительство страны сейчас изучает вопрос о пересмотре такой политики. До сих пор Токио поставил Украине только партию бронежилетов и касок, а также грузы гуманитарного назначения. 20 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о решении направить Киеву дополнительную финансовую помощь в размере $5,5 млрд. 

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Страны
Украина
Япония
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