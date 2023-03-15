Эстония закупает израильские пулеметы Negev NG7

Государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) сообщил, что 8 марта 2023 года подписал контракт с израильской компанией Israel Weapon Industries (IWI) на закупку около 1000 единых пулеметов Negev NG7 под патрон НАТО 7,62х51 мм. Пулеметы предназначены для вооруженных сил Эстонии и для Кайтселийта, поставки должны быть начаты с конца 2023 года.

Закупаемый Эстонией израильский единый пулемет IWI Negev NG7 под патрон НАТО 7,62х51 мм (c) RKIK

Выбор Negev NG7 был сделан Эстонией по итогам тендера, в котором принимали участие шесть компаний со своими предложениями. В эстонской армии новые пулеметы заменят используемые в настоящее время единые пулеметы MG3 и КSP-58 (шведский вариант пулемета MAG) под тот же патрон. Пулемёты Negev NG7 для Эстонии будут несколько модифицированы по требованиям RKIK, включая изменение формы рукоятки, увеличение диапазона удлинения сошек и установку на ствол теплозащитного кожуха. Полный вес снаряженного пулемета составит 8,8 кг.

В 1990-е годы Эстония уже приобрела в Израиле 200 пулеметов Negev ранней версии варианта Negev NG5 в ручном исполнении под патрон НАТО 5,56х45 мм.

Закупаемый Эстонией израильский единый пулемет IWI Negev NG7 под патрон НАТО 7,62х51 мм (c) RKIK