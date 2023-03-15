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РИА Новости

Кадыров рассказал о новой тактике Генштаба

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Кадыров назвал новую тактику Генштаба по сбережению личного состава мудрой и щадящей

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Генштаб ВС России применяет новую тактику на Украине, при которой военные ведут боевые действия с минимальными жертвами и закрепляются на освобожденных территориях, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров Telegram.

"Сегодня ситуация как в стране, так и в рядах наших боевых подразделений в разы лучше, чем была год назад. Мы двигаемся вперед во всех смыслах. Я хоть и сторонник быстрых форсированных действий на Украине, но и нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная и щадящая. Год назад мы освободили от фашистов большие территории, не думая о том, что их потом с трудом придется удерживать", — уточнил политик.

Он назвал новую тактику мудрой.

По словам Кадырова, министр обороны и его заместители круглосуточно находятся на боевом дежурстве и оперативно решают целый поток вопросов, возникающих каждую минуту.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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Россия
Украина
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Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
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