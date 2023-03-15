Конфликт на Украине возродил старый страх американцев

NYT: Путин напомнил американцам о главном страхе времен холодной войны

Американцы давно позабыли о величайшем страхе, царившем во времена холодной войны, пишет NYT. Они сбросили со счетов угрозу тотального ядерного уничтожения. Но это непозволительная роскошь, особенно в условиях конфликта на Украине, считает автор. Россия об этом напомнила.

В прошлом месяце Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в последнем договоре с Соединенными Штатами по контролю ядерных вооружений. Это прозвучало как сигнал тревоги. Американские ядерные силы были приведены в состояние повышенной готовности, люди кинулись пополнять запасы в своих атомных убежищах, с полок магазинов исчезли туалетная бумага и сухое молоко. По крайней мере, так было в мыслях Путина, который мечтает о восстановлении величия России и возвращении во времена зеленой юности и холодной войны, когда СССР балансировал на грани допустимого.

Но многие истолковали заявление Путина по-своему, посчитав, что это не более чем демонстрация оружия, призванная убедить напуганных россиян, что военные действия против Украины — это столкновение сверхдержав, борьба не на жизнь, а на смерть. Большинство американцев даже не заметили это заявление. У многих из них очень слабые представления о том, что такое договор СНВ-3, или Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Кто-то вообще с удивлением узнал, что у США и России еще остались соглашения, которые можно разорвать.

Лишить Путина удовольствия, не поддавшись панике, — это приятно. Но его заявление стало резким напоминанием о том, что угроза ядерной войны никуда не делась, что она может дать метастазы, и что сбрасывать ее со счетов ни в коем случае нельзя.

После окончания холодной войны прошло более 30 лет, и угроза ядерного уничтожения уже не занимает умы американцев и не вызывает у них особых страхов. Какое-то время после 11 сентября международный терроризм был для населения самой насущной угрозой. Согласно опросу исследовательского центра Pew от 2022 года, сейчас серьезной глобальной угрозой считаются кибератаки. За ними следуют дезинформация, Китай, Россия, глобальная экономика, инфекционные заболевания и изменения климата. Мой внук, студент колледжа, рассказал мне, что его сверстники не считают глобальную ядерную войну реальной опасностью.

Но даже резко сокращенных арсеналов России и США вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли большую часть стран. А Китай между тем прилагает огромные усилия в своем стремлении стать третьей в мире ядерной сверхдержавой. Далее, еще как минимум у шести государств, включая диктаторскую Северную Корею, есть атомное оружие (далее в списке Британия, Франция, Израиль, Индия и Пакистан).

Каким-то извращенным образом сложность сегодняшнего мира даже породила своеобразную ностальгию по тем временам, когда в мире было всего две сверхдержавы, а в основе стабильности лежала концепция взаимно гарантированного уничтожения. Но трудно испытывать грусть по тому периоду, когда президент Джон Кеннеди призывал американцев готовить атомные убежища ("Начинать надо прямо сейчас!") и когда ядерный кошмар был темой популярных кинофильмов типа "На последнем берегу", "Система безопасности" и "Доктор Стрейнджлав, или как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу".

Да, когда распался Советский Союз, возникли опасения, что начнется ужасный "второй ядерный век" с его ничем не ограниченным распространением ядерного оружия и ядерным терроризмом. Но после окончания холодной войны только Северная Корея стала обладательницей атомного оружия, а ее программа началась задолго до распада СССР. С другой стороны, Южная Африка в 1989 году отказалась от своей ядерной программы, а три новых государства, унаследовавшие советское ядерное оружие (Украина, Белоруссия и Казахстан) передали его России (наверное, сейчас они об этом жалеют).

Другой вопрос — правильно ли то, что американцы больше не беспокоятся об атомной бомбе. Джон Вольфсталь (Jon Wolfsthal), старший советник инициативы "Глобальный ноль", цель которой — запрещение ядерного оружия, а также научный сотрудник Центра новой американской безопасности, считает, что неправильно. "Многое из этого субъективно, — сказал он. — В 60-х и 70-х годах мы считали, что русские произведут пуск ракет, если мы не будем начеку. А они были уверены, что пуски произведем мы". По словам Вольфсталя, когда страх начал уходить, вместе с ним стало исчезать и осознание непреходящей угрозы. "Раньше все сенаторы должны были знать, что такое выводимая на орбиту масса, то есть боевой заряд ядерной ракеты. Сегодня не найдется и пяти сенаторов, разбирающихся в этом вопросе".

Однако контроль ядерного оружия сегодня необходим, как и всегда, причем не только в отношениях с Москвой. Заявив 21 февраля, что Россия приостанавливает свое участие в СНВ-3, Путин обтекаемо указал, что Москва будет и дальше соблюдать оговоренные соглашением лимиты по ядерным боезарядам и средствам доставки. Он знает, что в противном случае начнется новая гонка вооружений, в которой Россия не угонится за Америкой с ее экономическими и техническими возможностями. По сути дела, своим заявлением Путин продлил приостановку инспекций на местах, которые прекратились с началом пандемии.

Это серьезно. Но, по крайней мере, сохранен принцип ограничения стратегических ядерных боезарядов (по 1550 единиц у каждой из сторон), а также средств их доставки, таких как ракеты, подводные лодки и тяжелые бомбардировщики.

Даже если стрелки часов Судного дня не приближаются к полуночи, время все равно заканчивается. Через три года истечет срок действия СНВ-3. Пока на Украине продолжается вооруженный конфликт, трудно представить переговоры по новому соглашению. В то же время Китай торопится, совершенно очевидно пытаясь к 2035 году догнать США и Россию по размерам ядерного арсенала. Пока Пекин отвергает любые попытки вступить в диалог с Вашингтоном об установлении лимитов на вооружения, хотя в январе 2022 года Китай присоединился к Соединенным Штатам, России, Франции и Британии, заявив совместно с ними, что "ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя вести". Даже если Москву с Пекином удастся усадить за стол переговоров, сторонам придется разработать новые методы подсчета, чтобы определить, сколько каждому государству нужно бомб и ракет, чтобы сдержать остальные две стороны.

Между тем наращивание китайского арсенала может подтолкнуть Индию к увеличению собственных запасов ядерного оружия, и тогда ее примеру непременно последует Пакистан. Говорят, что Иран настойчиво продвигает свою ядерную программу, поскольку бывший американский президент Дональд Трамп принял непродуманное решение выйти из ядерной сделки с этой страной. Нет никаких контактов с Северной Кореей, хотя в прошлом та проявляла готовность и желание обсуждать ограничение своей ядерной программы.

Сегодня, когда боевые действия на Украине омрачают отношения США с Россией, Китаем, Индией и в целом с "глобальным Югом", контроль вооружений может показаться пустой тратой времени. Но эпоха контроля началась после Карибского кризиса, когда советско-американские отношения достигли опасно низкого уровня. Ракетные угрозы Путина сигнализируют о том, что из-за конфликта на Украине мы снова на него опустились.

Автор: Серж Шмеманн (Serge Schmemann)