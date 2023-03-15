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РИА Новости

Кадыров призвал бойцов на передовой не жаловаться, а искать решения

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики

Кадыров призвал бойцов на передовой искать решение проблем вместо вынесения их на публику

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к отдельным бойцам на передовой, призвав не жаловаться публично на проблемы на передовой, а решать возникающие трудности и заранее предупреждать вышестоящих офицеров об этом.

Кадыров отметил, что всю свою жизнь посвятил военному делу, вырос на этом. При этом он подчеркнул, что несмотря на тщательную подготовку задания, военные всегда сталкиваются с проблемами в боевой обстановке.

Глава Чечни подчеркнул, что наличие связи не означает, что бойцы должны делать внутренние вопросы достоянием общественности. Он отметил, что проблемы в зоне боевых действий бывают всегда.

"Когда вдруг видишь видео с жалобами нерадивого солдата, хочется спросить, а ты думаешь, на войне всегда бывает всего достаточно и вдосталь?" — отметил Кадыров.

Он указал на случай, когда солдат пожаловался на закончившиеся запасы патронов. Глава Чечни подчеркнул, что в этом случае боец должен был заранее предупредить вышестоящего офицера, что боеприпасы на исходе, тем самым избежав возникшей затем проблем.

Кадыров призвал военнослужащих предпринимать все действия для выполнения боевых заданий, грамотно распределяя свои силы и возможности, и самим заранее запрашивать у командующих необходимое для этого снаряжение.

Он призвал не слушать прозападные СМИ, которые хотят выставить российскую армию в позорном свете.

"Если все в ее рядах так ужасно, что ж тогда целый блок НАТО не может с нами справиться? Все хорошо, граждане, не переживайте. Ошибки учтены, тактика работает, страна развивается. Верховный главнокомандующий держит руку на пульсе и в обиду отчизну не даст", — подчеркнул Кадыров.

Он заключил, что российские военные должны отстоять целостность и безопасность страны.

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Рамзан Кадыров
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