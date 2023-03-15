Минобороны Австралии заявило о начале обучения австралийских подводников на атомных подлодках и объектах США

ЦАМТО, 14 марта. Австралийские подводники уже начали обучение на атомных подводных лодках и объектах Британии и США, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны Австралии.

Как напоминает агентство, 13 марта члены AUKUS (США, Австралия и Великобритания) объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Австралии атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства.

"Австралийцы уже приступили к обучению и работе на атомных подводных лодках и на базах Соединенного Королевства и США", – говорится в заявлении ведомства.

Как напоминает агентство, начало партнерству Австралии с США и Великобританией в формате AUKUS было положено в сентябре 2021 года. Оно предусматривает строительство для Австралии субмарин с атомными силовыми установками по технологиям США и Великобритании.

Подводные лодки, которые получит Австралия от США в рамках партнерства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, хотя и будут оснащены атомными силовыми установками, сказал американский президент Джо Байден.

Согласно договоренностям, которые презентуют в калифорнийском городе Сан-Диего, Австралия в следующем десятилетии поставит на вооружение до пяти субмарин класса "Вирджиния".

"Австралия – это безъядерное государство и намерено таковым оставаться", – заявил Д.Байден, выступая вместе с лидерами Австралии и Великобритании – стран-партнеров США по AUKUS.

Он заверил, что нести ядерное оружие не будут и перспективные подводные лодки AUKUS, которые союзники намерены совместно разработать и производить.