ЦАМТО, 14 марта. США, Британия, Австралия в рамках AUKUS планируют разработать новую многоцелевую АПЛ с конвенциональным оружием. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Финальной фазой будет не только проектирование и разработка, но и развертывание новой подводной лодки – субмарины SSN AUKUS с атомной силовой установкой и конвенциональным вооружением, которая будет построена с использованием британских и американских технологий", – сказал Д.Салливан.

Проект, по его словам, предполагает масштабные инвестиции в промышленность всех трех стран.

Как отметил высокопоставленный представитель американской администрации, Великобритания начнет поставки Австралии перспективных многоцелевых АПЛ SSN-AUKUS в конце 2030-х годов.

"Соединенное Королевство намерено поставить первую SSN-AUKUS собственного производства в конце 2030-х", – сообщил он на брифинге.

Отмечается, что поставки перспективных субмарин станут третьей фазой долгосрочного плана в рамках трехстороннего партнерства США, Великобритании и Австралии.

"SSN-AUKUS будет базироваться на дизайне следующего поколения атомной субмарины Соединенного Королевства и будет включать критические прорывные технологии Соединенных Штатов от АПЛ "Вирджиния"", – добавил представитель Белого дома.

Он также подчеркнул, что SSN-AUKUS будет являться "последним достижением" в технологическом развитии США и Великобритании, отмечает агентство.