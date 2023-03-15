ЦАМТО, 14 марта. Австралия в перспективе приобретет у США три многоцелевых АПЛ класса "Вирджиния" (Virginia) с опционом на поставку еще двух субмарин.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

"Когда австралийцы будут обучены и готовы, Австралия купит у США три многоцелевые АПЛ класса "Вирджиния" с конвенциональным оружием и опционом на покупку еще двух в случае необходимости", – сообщил он на брифинге.

Он добавил, что поставки американских субмарин планируются в 2030-х годах в рамках второй фазы долгосрочного плана между США, Великобританией и Австралией по поставке АПЛ Австралии.