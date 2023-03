Дипломат: Устав ООН обязывает прекратить конфликт на Украине через диалог

Emma: дипломат ФРГ считает, что Россия, Украина и НАТО обязаны начать переговоры

Ветеран немецкой дипломатии смотрит на украинскую ситуацию с позиций Устава ООН, и немецкий журнал Emma предоставляет ему трибуну. Михаэль Шуленбург отмечает, что нельзя обвинять в происходящем одну только Россию. Страны НАТО нападали на другие страны, а переговоры по Украине срывали много лет.

Михаэль Шуленбург, бывший дипломат ООН, объясняет, почему не только Россия, но и Запад может быть обвинен в нарушении принципов Устава ООН. Автор обнаруживает, что этот документ не дает Западу "права стремиться к военной победе над Россией и по этой причине отвергать все усилия по установлению мира".

Трагическое обострение боевых действий на Украине вступает в свой второй год, но мы не видим попыток решить конфликт дипломатическим путем. Вместо того, чтобы начать мирные переговоры, противоборствующие стороны и вовлеченные в конфликт страны ввязались в опасную эскалационную спираль, пуская в ход все более разрушительные системы вооружения. Создается впечатление, что мы так и не избавились от порочного мышления первой половины ХХ-го века и продолжаем надеяться на то, что большие военные операции решат проблему. На самом деле все они только принесут Украине дальнейшие разрушения. Но еще более опасным следствием этого мышления является то, что исход таких операций связан с престижем двух самых больших ядерных держав мира. Вследствие этого возрастает риск прямого столкновения США и России, то есть двух стран, располагающих 90% всего ядерного оружия в мире.

После Первой и Второй мировых войн в третий раз не всем понятный конфликт разнонаправленных сил на европейском континенте грозит перерасти в мировую заваруху — только на этот раз с потенциально катастрофическими последствиями. Уже сейчас подавляющее большинство населения не участвующих в войне стран страдает от экономических последствий конфликта России и Запада, а заодно и Китая и США. А ядерная война может погубить всех людей независимо от того, относились ли они хоть к одной из воюющих сторон или нет. Так возникла военная ситуация, которую наши предки хотели предотвратить, разработав и приняв Устав ООН.

Эскалационная спираль: великие битвы не решают проблемы

В преамбуле Устава ООН говорится: "Мы, народы объединенных наций, преисполнены решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды при нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе". Похоже, что этот призыв Устава ООН сегодня забыт. Причина этого, прежде всего, в том, что сами державы-защитницы Устава ООН (а заодно и основательницы ООН) — США, Великобритания, Франция, а теперь и Россия — последовательно размывали принципы Устава ООН, а часто и просто игнорировали их. Поступать так им позволяет право вето, которым они располагают как постоянные члены Совета безопасности. А значит, все они несут перед человечеством ответственность за трагедию на Украине.

Запад постоянно повторяет тезис, что "развязанная Россией агрессивная война" (выражение западных СМИ) противоречит международному праву. А потому, мол, Украина имеет право не только обороняться, но и просить другие государства помочь ей в этом. Бесспорно, этот тезис в чем-то перекликается с Уставом ООН. Но дает ли Устав ООН право Западу продолжать этот конфликт, умышленно затягивая его, а также стремиться к военной победе над Россией и по этой причине торпедировать все усилия по установлению мира? Совершенно определенно, не дает!

Потому что по сути Устав ООН — это взаимное обязательство всех стран-членов организации решать конфликты мирным путем. Именно на этом базируется всеобщий запрет применения военной силы в политических целях. Устав ООН — это не глобальное соглашение о перемирии, не запрет на оружие. Это призыв ко всем странам-членам организации обеспечивать мирными средствами сохранение мира во всем мире. Устав — это в первую очередь призыв к миру и лишь затем запрет войны! Принцип мирного разрешения международных споров побуждает порвать с милитаристской логикой, которая в прошлом привела к стольким войнам в Европе. И если сегодня вновь выдвигаются аргументы, что мир может быть завоеван только силой оружия, то это опять оправдание войны. И это оправдание говорит об откате к воинственным временам, которые царили в мире до принятия Устава ООН.

Мирное разрешение споров: разрыв с милитаризмом прошлого

В Уставе ООН говорится, что главная цель организации состоит в том, чтобы "поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира". Но подавлять эти угрозы желательно все-таки не методами войны, потому что тогда лекарство может быть хуже болезни. Вот что есть об этом в Уставе:

"Проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира". И далее еще более четко: "Все члены Организации Объединенных Наций разрешают свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и справедливость".

Обязательство разрешать конфликты мирными средствами состоит не только в том, чтобы не допускать войн, но и находить пути для выхода из них. Так, резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 2 марта 2022 года, в которой резко осуждается военная интервенция России, призывает не только Россию и Украину, но и все участвующие в конфликте страны к мирному окончанию войны. В резолюции говорится, что Генеральная ассамблея ООН "настоятельно призывает к немедленному мирному урегулированию конфликта между Российской Федерацией и Украиной посредством проведения политического диалога, переговоров, посреднической деятельности и при помощи иных мирных средств".

Опасный дуализм: черно-белый взгляд на мир

Во многих аспектах Устав ООН требует отказа о утвердившейся на Востоке и на Западе нынешней черно-белой картины мира, где обе стороны занимаются упрощенческим дуализмом, объявляя себя добром, а противника — злом. Еще противнее духу Устава ООН и попытка создать стену между якобы демократическими и якобы авторитарными государствами. Так, в Уставе ООН не употребляются такие понятия, как превентивная война, антитеррористическая война и тем более гуманитарная война. А ведь сегодня многие страны оправдывают свои военные действия этими прилагательными, противопоставляя их "агрессивной войне" врага. (Термина "агрессивная война" Устав ООН тоже не знает.) Устав не знает различий между политическими системами отдельных членов (для него нет ни демократий, ни автократий), а также между справедливыми и несправедливыми требованиями конфликтующих сторон. Устав ООН исходит из того, что в каждом конфликте всегда есть две стороны, примирить которые необходимо мирными средствами. В применении к конфликту на Украине интересы безопасности России и Украины одинаково важны и должны были быть обеспечены путем переговоров.

Все знали, что конфликт назревал с 1994 года

Серьезность назревающего конфликта, связанного с продвижением НАТО к границам России и приведшего сейчас к военным действиям, была очевидна для всех участвующих сторон как минимум с 1994 года. (Когда НАТО официально объявила о намерении расшириться на восток за счет бывших союзников СССР — стран Варшавского договора, прим. ИноСМИ) Россия неоднократно предупреждала, что принятие Украины и Грузии в НАТО противоречит её элементарным интересам безопасности и будет означать пересечение некой красной линии. То есть речь шла о классическом конфликте, каких было немало. В соответствии с Уставом ООН этот конфликт должен был быть решен и, вероятно, мог быть решен дипломатическим путем. Но этого не произошло. Ничто не было предпринято ни для того, чтобы предотвратить большое столкновение украинской и российской армий, ни для того, чтобы добиться мирного окончания уже полыхающих боев на востоке Украины. И это также было нарушением Устава ООН.

Тем не менее, вступление Украины в НАТО систематически продвигалось, вопреки протестам России. И продвигалось оно прежде всего, со стороны США, а возражения России просто игнорировались. Не обошлось и без провокаций. Запад пошел даже на то, чтобы в 2014 году поддержать насильственное свержение легитимно выбранного президента Украины и привести к власти правительство, выступающее за вступление Украины в НАТО. По словам Виктории Нуланд (Victoria Nuland), занимающей сегодня поста заместителя госсекретаря США, Соединенные Штаты с 1991 года истратили пять миллиардов долларов на поддержку реформ на Украине и её западной ориентации. В действительности эта сумма может быть значительно больше.

Часть этих денег пошла на меры по оказанию влияния на выборы и на формирование проамериканских сил, что подтверждается и утечками из официальных источников США. Дипломат Виктория Нуланд, сенатор Маккейн и другие представители западных правительств пошли даже на то, чтобы лично подзадоривать демонстрантов на Майдане и неприкрыто планировать создание нового прозападного правительства для Украины. Это также было грубым нарушением суверенитета Украины и соответственно Устава ООН.

Возражения против вступления Украины в НАТО объявлены вне закона

После недавно сделанных заявлений Ангелы Меркель (Angela Merkel) и Франсуа Олланда (Francois Holland) о Минских соглашениях возникает вопрос: а велись ли переговоры об этих соглашениях со стороны Запада добросовестно? Или они служили только цели дать Украине время для вооружения? А так как эти соглашения обрели юридическую силу решением Совета безопасности ООН, то тут имеет место шокирующее злоупотребление международным прао от полемики о вступлении Украины в НАТО западные партнеры категорически отказались. А украинское правительство в феврале 2022 года вообще отреагировало на ситуацию усиленными обстрелами удерживаемой повстанцами части Донбасса и её гражданского населения.

И после начала войны все предпринимаемые усилия с целью мирного решения конфликта были торпедированы НАТО, прежде всего, США и Великобританией. В первую неделю марта тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет (Naftali Bennet) пытался добиться заключения перемирия между Россией и Украиной. Как он недавно заявил, Россия и Украина были крайне заинтересованы в скорейшем окончании войны. По словам Беннета, благодаря готовности России идти на уступки договоренность о перемирии была почти достигнута. Но, как рассказывает Беннет далее, этого не произошло, так как "они (США и Великобритания) блокировали перемирие, и, как я считаю, поступили неправильно".

Россия и Украина уже один раз договаривались о мире

А потом прошли украинско-российские мирные переговоры, в ходе которых обе стороны в конце марта 2022, то есть через месяц после переноса военных действий на несколько регионов Украины, договорились об основных положениях мирного соглашения. Украина через свою делегацию в Стамбуле обязалась не вступать в НАТО и не допускать размещения военных баз иностранных государств на своей территории, а Россия в свою очередь пообещала уважать территориальную целостность Украины и отвести войска на изначальную позицию. Для Донбасса и Крыма были обговорены особые условия. На запланированной на 29 марта 2022 года мирной конференции в Стамбуле эти основные положения должны были быть доработаны. Но в тот момент Украина под давлением США и Великобритании вышла из мирных переговоров. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) сказал чуть позже: "Некоторые государства НАТО хотели продолжения войны на Украине с целью ослабить Россию".

Скольких страданий, скольких смертей и скольких разрушений можно было бы избежать, если бы НАТО поддержала в марте украинско-российские мирные переговоры! Но так как альянс им помешал, то страны НАТО несут значительную часть вины за последовавшие жертвы.

А теперь пара слов в защиту Украины. Президент Зеленский предпринял немало усилий для мирного окончания конфликта. Он попросил израильского премьер-министра Беннета взять на себя роль посредника в переговорах с Россией и разрешил провести украинско-российские мирные переговоры в марте 2022 года. Еще 27 марта 2022 года Зеленский мужественно защищал мирные переговоры перед российскими журналистами, и это несмотря на то, что руководство НАТО уже 24 марта 2022 года на внеочередном саммите решило не поддерживать мирные переговоры. Но в конце концов Зеленский уступил давлению НАТО и сделал ставку на продолжение войны.

Некоторые страны НАТО хотели по-военному ослабить Россию

Это решение уступить НАТО привело к обширным разрушениям на Украине, к неисчислимым страданиям её населения и к утрате больших кусков территории страны. Сегодня переговорные позиции Украины значительно хуже, чем в марте 2022 года. Этим можно объяснить нынешнюю позицию Зеленского, который все поставил на тотальную победу над Россией. Но даже такая победа — если она вообще возможна — будет достигнута ценой огромных людских потерь и может привести к полному разрушению Украины.

Скорее всего, Зеленский и большинство его соратников уже поняли, что им не нужно было в марте-апреле 2022 года слушать своих западных друзей и что, отказавшись от мирного, переговорного решения конфликта, они теперь своей кровью платят за достижение стратегических целей совсем других людей. И это будет не последний раз, когда украинцы почувствуют себя обманутыми.

С конца холодной войны Запад, в особенности США, неоднократно заставляли мир сомневаться в действенности Устава ООН. Его принцип "суверенного равенства" несопоставим с претензией США на глобальное доминирование. По данным Научно-исследовательского института американского Конгресса после окончания холодной войны Соединенные Штаты, чтобы утвердить свое ведущее положение, предприняли 251 военную интервенцию в другие страны и это без учета тайных операций ЦРУ и финансирования прокси-войн. Можно предположить, что многие, если не большинство этих интервенций, были нарушениями Устава ООН. Почти во всех случаях они привели к человеческим страданиям, разрушениям, хаосу и воцарению недееспособных правительств, демократия в результате действий США не установилась нигде. Неужели и Украину ждет та же судьба?

После холодной войы США уже провели 251 военную интервенцию

Украинская трагедия приблизила мир к ядерной катастрофе, как никакой другой конфликт после окончания холодной войны, а возможно и после конца мировых войн. Это заставляет нас со всей остротой осознать, насколько важен и незаменим сегодня Устав ООН. Чтобы сохранить мир во всем мире, нам остается только один путь — все государства должны добровольно договориться между собой о том, чтобы решать конфликты только мирным путем.

Когда-то Устав ООН стал подарком стран-победителей во Второй мировой войне — США, Советского Союза, Великобритании и Франции — человечеству. Сегодня же именно эти государства (или пришедшие им на смену) настолько дискредитировали себя войнами, что от них мы не можем ожидать обновления Устава ООН. Факел миропорядка, основанного на мирном сотрудничестве наций, должны теперь нести другие страны: Бразилия, Аргентина и Мексика в Латинской Америке; Индия, Китай и Индонезия в Азии; ЮАР, Нигерия и Эфиопия в Африке; Египет и Саудовская Аравия на Ближнем Востоке. Если эти страны примут на себе больше ответственности за мир во всем мире, то это станет еще одним шагом к многополярному и более справедливому миру. А что может быть лучше, чем миропорядок, основанный на Уставе ООН и принципе "суверенного равенства всех ее членов"!

Автор — Михаэль фон Шуленбург (Michael von der Schulenburg) — немецкий дипломат, бывший помощник Генерального секретаря ООН. В 1969 году бежал из ГДР, получил высшее образование в Берлине, Лондоне и Париже. В течение 34 лет работал в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ во многих кризисных регионах, в том числе на Гаити, в Пакистане, Афганистане, Иране, Ираке, Сьерра-Леоне, Сирии, Сомали, на Балканах, в зоне Сахеля и в Центральной Азии. В 2017 году опубликовал книгу "Построение мира — спасение национального государства и спасение Организации Объединенных Наций" (On Building Peace — Rescuing the Nation-State and Saving the United Nations).