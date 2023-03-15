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РИА Новости

СМИ рассказали, к чему может готовиться Китай, накапливая вооружение

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Флаг Китая
Флаг Китая.
Источник изображения: © Flickr / Gene Zhang

SCMP: КНР снижает экспорт оружия, поскольку может готовиться к открытой конфронтации

МОСКВА, 14 марта/ Радио Sputnik. Сокращение Китаем за последние пять лет экспорта вооружений может быть признаком накопления внутренних военных запасов на фоне роста геополитической напряженности, пишет South China Morning Post.

Отмечается, что согласно отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), доля КНР в мировом экспорте оружия в 2018–2022 годах снизилась с 6,3% до 5,2%, в то время как импорт увеличился на 4,1%.

"Снижение экспорта вооружений из Китая может быть признаком того, что Пекин больше сосредоточился на внутренних потребностях по мере роста геополитической напряженности. (Геополитическая, – ред.) обстановка вокруг материкового Китая ухудшается, включая тайваньский вопрос, пограничный вопрос с Индией и в последнее время – китайско-японские отношения. Китай всегда должен быть готов к конфронтации", – приводит издание слова профессора Шанхайского университета политических наук и права Ни Лэсюна.

Китай присоединился к списку стран, которые наращивают свой оборонный бюджет: так, в 2023 году военные расходы КНР вырастут на 7,2%, указывает газета.

По словам собеседника South China Morning Post, Пекин рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию, которая должна воссоединиться с материком, при необходимости силовым путем.

"Нынешняя обстановка действительно не мирная. Поэтому (Китаю, – ред.) крайне необходимо укрепить свои военные резервы, подготовиться к войне", – объяснил военный эксперт, бывший инструктор Народно-освободительной армии КНР Сун Чжунпин.

Издание отмечает, что увеличение оборонного бюджета может быть связано с потребностью Китая нарастить собственные военные ресурсы, а также с перебоями в производстве, вызванными пандемией COVID-19. Во время пандемии транспортировка сырья и промышленных товаров для продукции военного назначения могла приостанавливаться из-за нехватки рабочей силы, говорится в статье.

Однако, уверен Сун Чжунпин, объем китайских военных заказов возобновится по мере угасания пандемии.

"Иностранный рынок вооружений Китая продолжит расширяться, многие страны Ближнего Востока все больше заинтересованы в китайском оружии", – заключил он.

Ранее радио Sputnik сообщило, что американские СМИ обвинили Китай в поставках России оборудования для нужд СВО.

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Тайвань
Компании
СИПРИ
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