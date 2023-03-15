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ЦАМТО

Lockheed Martin передала первый истребитель F-16 Блок.70 ВВС Бахрейна

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Источник изображения: Фото: tradearabia.com

ЦАМТО, 14 марта. Корпорация Lockheed Martin объявила о состоявшейся на предприятии в Гринвилле (шт.Южная Каролина) официальной церемонии передачи представителям ВС Бахрейна первого истребителя F-16 Блок.70.

По заявлению корпорации, ВВС Бахрейна первыми в государствах Совета сотрудничества стран Персидского залива приобрели F-16 в начале 1990-х годов и теперь первыми получают новый F-16 Блок.70.

Переданный F-16 Блок.70 является первым из 16 самолетов, которые компания планирует поставить ВВС Бахрейна. Первый полет истребитель совершил в Гринвилле 24 января 2023 года. Перед отправкой в Бахрейн, которая запланирована на 2024 год, самолет пройдет дополнительные летные испытания.

На текущий момент истребители версии Блок.70/72 приобрели шесть стран мира. Помимо Бахрейна, заказчиками являются Болгария (8 ед.), Марокко (24 ед.), Словакия (14 ед.) и Тайвань (66 ед.).

В дополнение к официальному портфелю заказов на 128 самолетов, которые должны быть собраны в Гринвилле, в прошлом году Иордания подписала письмо с предложением и принятием предложения (LOA) на поставку 12 самолетов. Болгария также подписала LOA на дополнительные восемь самолетов. Таким образом, после подписания всех контрактов объем заказа возрастет до 148 машин.

F-16 Блок.70 является последней версией F-16 и отличается рядом существенных изменений в конструкции, включая усовершенствованный бортовой компьютер, РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием AN/APG-83 корпорации Northrop Grumman, модернизированную кабину пилотов с центральной многофункциональной системой отображения (Center Pedestal Display), новую GPS/инерциальную навигационную систему, канал передачи данных стандарта Link-16, усовершенствованную систему РЭБ и систему предотвращения столкновений.

Обновление РЛС и электроники позволило расширить возможности применения управляемого вооружения.

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Страны
Бахрейн
Болгария
Иордания
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F-16
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