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Беспилотные авиационные системы VTOL для армия США

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Беспилотные авиационные системы VTOL для армия США
Беспилотные авиационные системы VTOL для армия США.
Источник изображения: invoen.ru

Армия США объявила, что отобрала пять компаний для создания прототипов в рамках второго этапа (INC 2) конкурса «Будущая тактическая беспилотная авиационная система» (Future Tactical Unmanned Aircraft System, FTUAS). Об этом в конце февраля 2023 года сообщил ответственный руководитель проекта по беспилотным авиационным системам (БАС). Программа FTUAS рассматривает аппараты с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) и считается важнейшей программой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) армии США.

БПЛА Jump 20 от AeroVironment


При практическом применении будущих БАС основное внимание должно уделяться разведывательным операциям. Кроме того, беспилотники должны сохранять свою эффективность в районах с активным подавлением GPS средствами РЭБ противника. Пятью компаниями, выбранными для быстрого прототипирования стали: AeroVironment (БПЛА Jump 20), Griffon Aerospace (БПЛА Valiant), Northrop Grumman Systems Corporation (БПЛА AI V-BAT), Sierra Nevada Corporation (БПЛА Voly-T) и Textron Systems (Aerosonde HQ 4.8). Стоимость заявок зависит от результатов оценки уже проделанной проектировщиками работы и колеблется в диапазоне от 1 до 25 млн. долл. США.

Требования второго этапа программы FTUAS включают наличие независимого от взлетно-посадочной полосы функционала VTOL, пригодность к использованию без длительной подготовки и возможность эксплуатации с минимальными логистическими усилиями. В дополнение к усовершенствованной системе управления и сопровождения целей требуются высокая маневренность и живучесть, а также чрезвычайно низкая шумовая сигнатура. После внедрения новая беспилотная авиационная система должна гарантировать значительные тактические преимущества по сравнению с существующими БАС армии США на уровне бригад.

БПЛА AI V-BAT от  Northrop Grumman


Вторая фаза программы FTUAS включает пять различных этапов разработки, среди которых один базовый и четыре опционных. Планируется, что они пройдут в период с 2023 по 2025 годы. В настоящее время программа фокусируется на модульном подходе открытых систем, который требуется заказчику. В результате БПЛА, которые будут закупаться в будущем, должны вписываться в существующие семейства БАС и системные архитектуры более высокого уровня.

БПЛА Aerosonde HQ-4.8 от Textron Systems


Ожидается, что после серии проектных обзоров на базовом и этапе 2 оставшиеся претенденты на этапе 3 представят свои возможности посредством демонстраций полетов и выполнения проверочных мероприятий. На окончательном этапе 4 оставшиеся участники конкурса, как ожидается, представят по четыре дрона, пакеты полезной нагрузки, наземные станции управления, все необходимые инструменты технического обслуживания, руководства и всё иное наземное оборудование для квалификационного испытания. Эти системы пройдут многочисленные оценочные мероприятия, включая экологические и летные испытания, а также проверки электромагнитной устойчивости.

Программа FTUAS INC 2 основана на выводах предыдущих фаз проекта, например, годичная демонстрация FTUAS. Следует подчеркнуть, что программа не ограничивается исключительно разработкой устойчивого дрона. В заявлении армии США прямо подчеркивается, что этап 2 также фокусируется на генерировании новых идей в области доктрины, организации, подготовки, материалов и командования.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

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Страны
США
Компании
Northrop Grumman
SNC
Textron
Проекты
AI
GPS
БПЛА
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